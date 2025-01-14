"Без повістки штраф не дадуть": нардеп про медкомісію для обмежено придатних

Громадянин не повинен отримати штраф, якщо виконав два прості правила

Українців, які мають статус "обмежено придатний", але не пройшли повторну військово-лікарську комісію (ВЛК), уже з 6 лютого можуть почати штрафувати. Закон передбачає штрафи від 17 до 25,5 тисяч гривень.

Проте, на думку народного депутата від "Слуги народу" Олександра Федієнка, штраф не можуть призначити тим, хто не отримував виклик від ТЦК. Про це нардеп написав у своєму офіційному телеграм-каналі.

За словами парламентаря, вимога щодо повторного медичного огляду закріплена в Законі 3621-IX від 21 березня 2024 року. Документом передбачено дев'ять місяців на проходження медкомісії усім, хто має статус "обмежено придатний". Однак штрафувати можуть лише тих, кого ТЦК офіційно викликав на медогляд.

"У разі якщо ви не отримали відповідне оповіщення від ТЦК, то адміністративне стягнення до вас не можна застосувати. За умови! Якщо ви оновили свої дані у ТЦК", — наголосив нардеп.

За правилами, військкомат має надіслати повістку чи розпорядження на адресу проживання. У документі мають бути вказані конкретні дати проходження медкомісії.

Громадянин не повинен отримати штраф, якщо виконав два прості правила. Перше — вчасно оновив свої контактні дані у ТЦК. Друге — не отримував від військкомату повістку на проходження медогляду.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, коли обмежено придатний може не прийти на повторну ВЛК. Юристка назвала чотири причини.