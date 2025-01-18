Казкові ландшафти та цікаві будови: якою була Ворохта більше ніж 100 років тому

Старі світлини допомагають дізнатись, як цей чарівний куточок України змінювався і розвивався

Ворохта – мальовниче карпатське селище, яке ще на початку XX століття приваблювало своєю красою, свіжим повітрям і гірськими пейзажами. Ми вже розповідали, як виглядала Ворохта взимку 90 років тому. Тепер пропонуємо перенестися ще далі у часі – на початок ХХ століття.

Завдяки старим фотографіями, якими поділились на сторінці Державної наукової архітектурно-будівельної бібліотеки імені В.Г. Заболотного в Facebook, поринемо у той час, коли це мальовниче селище мало інший вигляд, ніж зараз.

На світлинах можна побачити одне з головних місць Ворохти – костел Святого Войцеха. Його стримана архітектура ніби підкреслювала велич навколишніх гір. Поблизу костелу розташовувалася друкарня, яка стала важливим осередком культурного розвитку.

Ворохта

В центрі костьол Святого Войцеха міста Познань і друкарня

Залізниця була важливим видом сполучення, що забезпечувало економічне життя містечка. Залізничний вокзал у Ворохті – двоповерхова будівля простої архітектури – хоч і не вражав своєю зовнішньою пишнотою, проте був стратегічно важливим об’єктом. Через Ворохту проходили маршрути, що з’єднували важливі міста регіону, а також забезпечували доставку товарів на місцеві ринки.

Залізничний вокзал у Ворохті

Одним з архітектурних шедеврів селища був місцевий драматичний театр. Це був не лише осередок культури, але й місце, де формувався інтелектуальний клас регіону. Також тут знаходилася друкарня.

Театр у Ворохті

Серед інших цікавих деталей селища – кам’яний залізничний міст, який вражав своєю архітектурою. Він слугував не лише транспортною артерією, а й став своєрідним амфітеатром, із якого відкривалися дивовижні краєвиди гір і річкової долини.

Залізничний міст у 1928 році

Міст-віадук у Ворохті

Також пропонуємо подивитись, як святкували Водохреще на Київщині 100 років тому.