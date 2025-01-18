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Казкові ландшафти та цікаві будови: якою була Ворохта більше ніж 100 років тому

Автор
Наталя Граковська
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Ворохта нині та на початку ХХ століття
Ворохта нині та на початку ХХ століття. Фото Wikipedia, facebook.com/dnabb.org, колаж "Телеграф"

Старі світлини допомагають дізнатись, як цей чарівний куточок України змінювався і розвивався

Ворохта – мальовниче карпатське селище, яке ще на початку XX століття приваблювало своєю красою, свіжим повітрям і гірськими пейзажами. Ми вже розповідали, як виглядала Ворохта взимку 90 років тому. Тепер пропонуємо перенестися ще далі у часі – на початок ХХ століття.

Завдяки старим фотографіями, якими поділились на сторінці Державної наукової архітектурно-будівельної бібліотеки імені В.Г. Заболотного в Facebook, поринемо у той час, коли це мальовниче селище мало інший вигляд, ніж зараз.

На світлинах можна побачити одне з головних місць Ворохти – костел Святого Войцеха. Його стримана архітектура ніби підкреслювала велич навколишніх гір. Поблизу костелу розташовувалася друкарня, яка стала важливим осередком культурного розвитку.

Ворохта на початку 20 століття
Ворохта
Ворохта костьол Святого Войцеха старі фото
В центрі костьол Святого Войцеха міста Познань і друкарня

Залізниця була важливим видом сполучення, що забезпечувало економічне життя містечка. Залізничний вокзал у Ворохті – двоповерхова будівля простої архітектури – хоч і не вражав своєю зовнішньою пишнотою, проте був стратегічно важливим об’єктом. Через Ворохту проходили маршрути, що з’єднували важливі міста регіону, а також забезпечували доставку товарів на місцеві ринки.

Залізничний вокзал у Ворохті старе фото, початок ХХ століття
Залізничний вокзал у Ворохті

Одним з архітектурних шедеврів селища був місцевий драматичний театр. Це був не лише осередок культури, але й місце, де формувався інтелектуальний клас регіону. Також тут знаходилася друкарня.

Вороха театр та друкарня святого Войцеха
Театр у Ворохті

Серед інших цікавих деталей селища – кам’яний залізничний міст, який вражав своєю архітектурою. Він слугував не лише транспортною артерією, а й став своєрідним амфітеатром, із якого відкривалися дивовижні краєвиди гір і річкової долини.

Залізничний міст Ворохта Надвірна у 1928 році
Залізничний міст у 1928 році
Ворохта міст-віадук старі фото
Міст-віадук у Ворохті

Також пропонуємо подивитись, як святкували Водохреще на Київщині 100 років тому.

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#Ретро #Старі фотографії #Ворохта