Крещение Господне по старому стилю: яркие открытки и картинки, чтобы поздравить близких

Поздравьте близких, которые отмечают Крещение по старому стилю 19 января

До перехода Православной церкви Украины на новоюлианский церковный календарь, большой религиозный праздник Крещение Господне отмечался 19 января. Часть верующих, которые придерживаются старого стиля, продолжают праздновать Крещение 19 января. А значит самое время поздравить своих родных и знакомых с праздником.

По традиции, в день праздника люди ходят в храмы на торжественные богослужения и освящают там воду, которую потом хранят на протяжении года и используют в разных жизненных ситуациях. Также в этот день принято поздравлять друг друга, обмениваясь теплыми пожеланиями, и ходит в гости к родственникам, друзьям или кумовьям.

Если нет возможности поздравить родных лично, отличным решением станет яркая открытка или картинка, отправленная в соцсетях и мессенджерах. "Телеграф" подготовил подборку милых картинок, чтобы вы могли отправить близким в день большого церковного праздник Крещения.

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