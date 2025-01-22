Церковне свято 22 січня: що заборонено робити сьогодні, щоб не втратити щастя

У такий день важливо дотримуватися деяких заборон і традицій

У середу, 22 січня, православні та греко-католики вшановують пам’ять апостола Тимофія, учня апостола Павла та першого єпископа Ефеса. До того, як Православна церква України (ПЦУ) перейшла на новий календар, це свято припадало на 4 лютого.

"Телеграф" вирішив нагадати про історію свята, а також розповісти про головні традиції та заборони цього дня. Постарайтеся до них дослухатися!

Це свято присвячене учневі апостола Павла, який відіграв значну роль у становленні християнської церкви. Тимофій з юних років він був знайомий з Писанням і вирізнявся глибокою вірою. Апостол Павло звернув Тимофія до християнства і зробив його своїм найближчим соратником.

Тимофій став першим єпископом Ефеса і вів велику душпастирську діяльність. Однак у похилому віці він постраждав за християнську віру: за переказами, він був побитий камінням через те, що намагався зупинити язичницьке свято.

Що можна робити 22 січня:

Цього дня у храмах проводяться літургії та молебні. Можна помолитися апостолу Тимофію про допомогу у зміцненні віри, мудрості та терпіння у важких обставинах.

Цей день — слушний час для прояву милосердя, допомоги нужденним та піклування про ближніх.

Вважалося, що 22 січня — добрий день для початку серйозних справ, особливо пов’язаних із навчанням, плануванням чи господарством.

Цього дня радять позбавлятися від всього непотрібного в будинку, адже це символізує внутрішнє очищення та готовність до оновлень.

Що не можна робити 22 січня:

Конфлікти в цей день вважаються особливо шкідливими, оскільки вони можуть "закласти основу" для сварок та невдач у майбутньому.

День апостола Тимофія вимагає уваги до душевного миру та спокою, тому надмірні розваги чи порожні балачки не вітаються.

Вважалося, що зі сміттям у цей день можна "винести щастя" з дому, тому прибирання краще закінчити заздалегідь.

Якщо до вас звернулися за підтримкою, не варто ігнорувати прохання.

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