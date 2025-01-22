Церковный праздник 22 января: что запрещено делать сегодня, чтобы не потерять счастье

В такой день важно соблюдать некоторые запреты и традиции

В среду, 22 января, православные и греко-католики чтят память апостола Тимофея, ученика апостола Павла и первого епископа Эфеса. До того, как Православная церковь Украины (ПЦУ) перешла на новый календарь этот праздник припадал на 4 февраля.

"Телеграф" решил напомнить об истории праздника, а также рассказать о главных традициях и запретах этого дня. Постарайтесь к ним прислушиваться!

Этот праздник посвящен ученику апостола Павла, который сыграл значительную роль в становлении христианской церкви. Тимофей с юных лет он был знаком с Писанием и отличался глубокой верой. Апостол Павел обратил Тимофея в христианство и сделал его своим ближайшим соратником.

Тимофей стал первым епископом Эфеса и вел большую пастырскую деятельность. Однако в преклонном возрасте он пострадал за христианскую веру: по преданию, он был побит камнями за то, что пытался остановить языческий праздник.

Что можно делать 22 января:

В этот день в храмах проводятся литургии и молебны. Можно помолиться апостолу Тимофею о помощи в укреплении веры, мудрости и терпении в трудных обстоятельствах.

Этот день — подходящее время для проявления милосердия, помощи нуждающимся и заботы о ближних.

Считалось, что 22 января — хороший день для начала серьезных дел, особенно связанных с обучением, планированием или хозяйством.

В этот день советовали избавляться от ненужного в доме, что символизирует внутреннее очищение и готовность к обновлениям.

Что нельзя делать 22 января:

Конфликты в этот день считаются особенно вредными, так как они могут "заложить основу"для ссор и неудач в будущем.

День апостола Тимофея требует внимания к душевному миру и спокойствию, поэтому чрезмерные развлечения или пустая болтовня не приветствуются.

Считалось, что с мусором в этот день можно "вынести счастье" из дома, поэтому уборку лучше закончить заранее.

Если к вам обратились за поддержкой, не стоит игнорировать просьбы. Это может оттолкнуть удачу.

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