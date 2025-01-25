Церковне свято 25 січня: чому цього дня не можна ділитися своїми майбутніми планами
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Дізнайтеся про головні заборони та традиції цього свята
У суботу, 25 січня, православні та греко-католики вшановують пам’ять святого Григорія Богослова, архієпископа Царгородського. До переходу Православної церкви України (ПЦУ) на новий календар це свято припадало на 7 лютого.
"Телеграф" вирішив нагадати про історію свята, а також розповісти про головні традиції та заборони цього дня. Постарайтеся до них дослухатися!
Цей день присвячений пам’яті Григорія Богослова — святого, який вплинув на розвиток християнського богослов’я і залишив глибокий слід у духовному житті.
Святий Григорій Богослов жив у IV столітті, здобув чудову освіту і був відомий своєю вченістю та красномовством. Він став архієпископом Константинополя (Царгорода) і зробив величезний внесок у зміцнення православної віри, виступаючи проти єресей та захищаючи справжнє вчення. Його праці, проповіді та листи досі вважаються духовною спадщиною Церкви.
Що можна робити 25 січня:
- Цього дня віряни моляться про духовну мудрість, спокій та захист від сумнівів.
- У це свято заведено допомагати нужденним, ділитися теплом та підтримкою.
- Варто зустрітися з рідними чи друзями, адже зміцнення сімейних зв’язків та розмови про важливі речі принесуть гармонію та радість.
- Рукоділля або робота по дому, зроблена з молитвою, вважалися символом праці на Божу славу.
Що не можна робити 25 січня:
- Не можна виносити сміття – вважалося, що зі сміттям можна винести щастя та добробут із дому.
- Відмовляти у підтримці ближньому цього дня – поганий знак, який міг притягнути лихо.
- У день святого Григорія Богослова, не можна ділитися своїми майбутніми планами, оскільки це може спричинити невдачу. У народі говорили, що обговорення планів може залучити заздрісників, чия енергія здатна порушити їхнє здійснення.
- Уникати сварок та конфліктів – погані слова та негативні емоції цього дня можуть нашкодити взаєминам.
Раніше "Телеграф" ділився календарем свят на цілий 2025 рік. Ми поділилися скільки вихідних буде в українців.