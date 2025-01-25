Церковный праздник 25 января: почему в этот день нельзя делиться своими будущими планами

Узнайте о главных запретах и традициях этого праздника

В субботу, 25 января, православные и греко-католики чтят память святого Григория Богослова, архиепископа Царьградского. До перехода Православной церкви Украины (ПЦУ) на новый календарь этот праздник припадал на 7 февраля.

"Телеграф" решил напомнить об истории праздника, а также рассказать о главных традициях и запретах этого дня. Постарайтесь к ним прислушиваться!

Этот день посвящен памяти Григория Богослова — святого, который оказал огромное влияние на развитие христианского богословия и оставил глубокий след в духовной жизни.

Святой Григорий Богослов жил в IV веке, получил прекрасное образование и был известен своей ученостью и красноречием. Он стал архиепископом Константинополя (Царьграда) и внес огромный вклад в укрепление православной веры, выступая против ересей и защищая истинное учение. Его труды, проповеди и письма до сих пор считаются духовным наследием Церкви.

Что можно делать 25 января:

В этот день верующие молятся о духовной мудрости, спокойствии и защите от сомнений.

В этот праздник принято помогать нуждающимся, делиться теплом и поддержкой.

Стоит встретиться с родными или друзьями, ведь укрепление семейных связей и разговоры о важных вещах принесут гармонию и радость.

Рукоделие или работа по дому, сделанная с молитвой, считались символом труда во славу Божью.

Что нельзя делать 25 января:

Нельзя выносить мусор – считалось, что с мусором можно вынести счастье и благополучие из дома.

– считалось, что с мусором можно вынести счастье и благополучие из дома. Отказывать в поддержке ближнему в этот день – дурной знак, который мог притянуть беду.

В день святого Григория Богослова, нельзя делиться своими будущими планами, поскольку это может навлечь на них неудачу. В народе говорили, что обсуждение планов может привлечь завистников, чья энергия способна нарушить их осуществление.

Избегать ссор и конфликтов – плохие слова и негативные эмоции в этот день могут навредить взаимоотношениям.

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