Церковне свято 26 січня: що не можна робити сьогодні, щоб не втратити удачу

Запам’ятайте головні заборони та традиції цього свята

У неділю, 26 січня, православні та греко-католики вшановують пам'ять святих преподобних Ксенофонта, його дружини Марії та синів їх Аркадія та Іоанна. До переходу Православної церкви України (ПЦУ) на новий календар це свято припадало на 8 лютого.

"Телеграф" вирішив нагадати про історію свята, а також розповісти про головні традиції та заборони цього дня. Постарайтеся до них дослухатися!

Ксенофонт і Марія жили в V-VI століттях і були відомі своїм доброчесним життям. Вони виховували синів у вірі та благочесті, завжди допомагали нужденним, займалися благодійністю і ставили духовні цінності вище за все.

За переказами, одного разу їхні сини вирушили вчитися у Верію, але потрапили в корабельну аварію. Вони залишилися живими, але опинилися у різних монастирях, де присвятили своє життя служінню Богові. Батьки довгий час молилися за їхнє повернення, і в результаті сім’я чудово возз’єдналася. Після цього всі вони прийняли чернечий постриг і до кінця своїх днів жили в молитві та служінні.

Що можна робити 26 січня:

Віряни цього дня моляться святим Ксенофонту та Марії, просячи їх про збереження миру, порозуміння та любові в сім’ї. Особливо актуально молитися за повернення втрачених рідних.

26 січня варто виявити милосердя. Можна пожертвувати гроші на добрі справи, допомогти людям, які опинилися у скрутній ситуації.

Народна мудрість каже, що будь-які починання цього дня будуть успішними, особливо якщо вони пов’язані з покращенням сімейного чи духовного добробуту.

Що не можна робити 26 січня:

Цього дня важливо зберігати мир у сім’ї. Сварки чи конфлікти з рідними можуть призвести до довгих розбіжностей та охолодження стосунків.

Сьогодні краще уникати невдоволення та скарг, щоб не залучити негативну енергію. У народі вірили, що 26 січня важливо бути вдячним за те, що маєш.

Згідно з народними повір’ями, 26 січня не можна обрізати волосся, стрижка може призвести до втрати удачі та добробуту.

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