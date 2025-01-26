Церковный праздник 26 января: что нельзя делать сегодня, чтобы не потерять удачу

Запомните главные запреты и традиции этого праздника

В воскресенье, 26 января, православные и греко-католики чтят память святых преподобных Ксенофонта, его супруги Марии и сыновей их Аркадия и Иоанна. До перехода Православной церкви Украины (ПЦУ) на новый календарь этот праздник припадал на 8 февраля.

"Телеграф" решил напомнить об истории праздника, а также рассказать о главных традициях и запретах этого дня. Постарайтесь к ним прислушиваться!

Ксенофонт и Мария жили в V–VI веках и были известны своей добродетельной жизнью. Они воспитывали сыновей в вере и благочестии, всегда помогали нуждающимся, занимались благотворительностью и ставили духовные ценности выше мирских.

По преданию, однажды их сыновья отправились учиться в Верию, но попали в кораблекрушение. Они остались живы, но оказались в разных монастырях, где посвятили свою жизнь служению Богу. Родители долгое время молились за их возвращение, и в итоге семья чудесным образом воссоединилась. После этого все они приняли монашеский постриг и до конца своих дней жили в молитве и служении.

Что можно делать 26 января:

Верующие в этот день молятся святым Ксенофонту и Марии, прося их о сохранении мира, взаимопонимания и любви в семье. Особенно актуально молиться о возвращении потерянных родных.

26 января стоит проявить милосердие. Можно пожертвовать деньги на добрые дела, помочь людям, оказавшимся в трудной ситуации.

Народная мудрость говорит, что любые начинания в этот день будут успешны, особенно если они связаны с улучшением семейного или духовного благополучия.

Что нельзя делать 26 января:

В этот день важно сохранять мир в семье. Ссоры или конфликты с родными могли сулить долгие разногласия или охлаждение отношений.

Сегодня лучше избегать недовольства и жалоб, чтобы не привлечь негативную энергию. В народе верили, что 26 января важно быть благодарным за то, что имеешь.

Согласно народным поверьям, 26 января нельзя обрезать волосы, стрижка может привести к потере удачи и благополучия.

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