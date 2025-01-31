День народження горілки: хто святкує 31 січня і коли напій вшановується в Україні

Українці не мають жодного відношення до свята 31 січня

Хоча горілка є найпоширенішим напоєм в Україні, дата свята, День народження горілки, 31 січня не має для країни жодного значення. Насправді подія пов’язана з російським хіміком Дмитром Менделєєвим та його захистом дисертації про спирти цього дня у 1865 році.

Вчений не винаходив горілку ("водку"), і зв’язок його робіт із цим напоєм багато в чому міфологізований. Але росіяни досі завзято приписують собі великі заслуги за "винахід" оковитої. Своєю чергою Менделєєв лише науково вивчив і описав процеси, які використовувалися протягом багатьох століть до нього.

Україна активно розвиває та зміцнює власні традиції та культурні свята, а не приділяє уваги датам, які мають російське коріння або популяризовані в Росії. Все ж таки, День української горілки у нашій країні неофіційно, але відзначається.

Коли День горілки 2025 в Україні: точна дата

Свято, присвячене багатовіковому напою, припадає на 4 жовтня, але відбувається це у США. Саме у цій країні святкують Національний день горілки – National Vodka Day. У нашій країні Днем української горілки вважається 24 травня, без будь-якої прив’язки до історії. Цікаво, що любителі та знавці горілки у багатьох країнах відзначають День вогняної води 6 серпня.