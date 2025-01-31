Копійчаний лайфхак, як розважити вашого котика (відео)

Нудна кішка не може бути життєрадісною та щасливою

Коти — це дуже розумні, незалежні та горді тварини. Вони вже давно посіли своє почесне місце поряд із людиною і для багатьох стали повноправними членами родини.

Кішки дуже люблять, коли їм приділяють увагу і граються з ними. "Телеграф" вирішив розповісти читачам про простий, але дуже ефективний лайфхак, який допоможе вам розважити свого домашнього улюбленця.

Варто зазначити, що фахівці радять регулярно грати з кішками, оскільки це стимулює мозкову діяльність тварини та підтримує її в тонусі. Якщо ж улюбленцю не приділяти достатньо уваги, то він може проявляти агресію або навіть впадати в депресію.

Пропонуємо до вашої уваги цікавий спосіб, який допоможе зайняти розум вашої кішки і зробить її щасливою. Для цього вам знадобиться картонна коробка середніх розмірів і все, що у вас знайдеться під рукою: втулки від туалетного паперу, лотки для яєць, дрібні коробочки, пластиковий посуд і таке інше.

Все це необхідно скласти в коробку і насипати туди жменю сухого корму для котів. Потім запускайте свого пухнастика та спостерігайте за тим, як він гратиметься і при цьому діставатиме з коробки ласощі.

Приємного проведення часу з улюбленцем!

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що у Києві продають дуже рідкісну кішку-ельфа майже за 200 тисяч гривень. Вона має статус "експериментальної" — представників даної породи налічується кілька десятків і вони поки не визнані жодною фелінологічною асоціацією.