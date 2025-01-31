Копеечный лайфхак, как развлечь вашего котика (видео)

Скучающая кошка не может быть жизнерадостной и счастливой

Коты — это очень умные, независимые и гордые животные. Они уже давно заняли свое место рядом с человеком и для многих стали полноправными членами семьи.

Кошки очень любят, когда им уделяют внимание и играют с ними. "Телеграф" решил рассказать читателям о простом, но очень эффективном лайфхаке, который поможет вам развлечь любимого питомца и при этом не потратить практически ничего.

Стоит отметить, что специалисты советуют регулярно играть с кошками, так как это стимулирует мозговую деятельность животного и поддерживает его в тонусе. Если же питомцу не уделять достаточно внимания, то он может проявлять агрессию или даже впадать в депрессию.

Предлагаем вашему вниманию интересный способ, который поможет занять ум вашей кошки и сделает ее счастливой. Для этого вам понадобится картонная коробка средних размеров и все, что у вас найдется под рукой: втулки от туалетной бумаги, лотки для яик, мелкие коробочки, пластиковая посуда и так далее.

Все это необходимо сложить в коробку и насыпать туда горсть сухого корма для кошек. Затем запускайте своего питомца и наблюдайте за тем, как он будет резвиться и при этом доставать из коробки лакомство.

Приятного времяпровождения с питомцем!

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что в Киеве продают очень редкую кошку-эльфа почти за 200 тысяч гривен. Она носит статус "экспериментальной" — представителей данной породы насчитывается несколько десятков и они пока не признаны ни одной фелинологической ассоциацией.