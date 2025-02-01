Сретение Господне 2025: самые яркие открытки и картинки

Не забудьте пожелать близким людям мирного неба над головой

В это воскресенье, 2 февраля (15 февраля по старому стилю), православные верующие и греко-католики в Украине отмечают один из важнейших праздников — Сретение Господне 2025. В этот день христиане вспоминают событие, описанное в Евангелии от Луки.

Сретение приходится на 40-й день после Рождества Христова, когда младенца Иисуса впервые принесли в Иерусалимский храм. Там его встретил Симеон Богоприемник, узревший в нем Спасителя мира. Кстати, слово "сретение" в переводе с церковнославянского означает "встреча".

Этот день символизирует соединение Ветхого и Нового Заветов, которая отражает встречу древнего мира с христианством. Праздник относится к числу двунадесятых, что делает его одним из значимых в христианской традиции.

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Стоит отметить, что праздников зимой 2025 года немало. На днях "Телеграф" объяснял, почему в Украине День водки не отмечается 31 января.