Сретение Господне 2 февраля: поздравьте близких с праздником яркими открытками и картинками

В этот день отмечается Сретение Господне по новому церковному стилю

Сегодня, 2 февраля, по новому церковному календарю православные верующие и греко-католики отмечают большой праздник Сретение Гоподне. Этот церковный праздник считается одним из двенадцати самых важных в церковном календаре.

Как известно, до перехода Православной церкви Украины на новый церковный календарь праздник Сретение Господне отмечался 15 февраля. Теперь же дата сместилась на 13 дней назад и отмечается на 2 февраля. Сретение Господне — это событие, что символизирует встречу человечества, ожидавшего прихода Мессии в этот мир, с Богом. Все человечество олицетворяет праведный Симеон. А к тому же, в народе считается, что в этот день зима встречается с весной.

Сретение Господне — важный праздник, а значит самое время поздравить близких, друзей, знакомых, коллег. Отличным способом выразить свою любовь и уважение станет милая открытка ли красочная картинка, отправленная в соцсетях и мессенджерах. Теплое поздравление и приятные слова точно поднимут настроение вашим близким.

"Телеграф" подготовил подборку красивых картинок, чтобы вы могли поздравить близких с праздником Сретения Господня в соцсетях и мессенджерах.

Ранее "Телеграф" рассказывал про календарь на весь 2025 год. Сколько праздников и выходных будет у украинцев.