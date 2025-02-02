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Сретение Господне 2 февраля: поздравьте близких с праздником яркими открытками и картинками

Автор
Галина Струс
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Сегодня верующие отмечают большой праздник - Сретение Господне
Сегодня верующие отмечают большой праздник - Сретение Господне. Фото Коллаж "Телеграф"

В этот день отмечается Сретение Господне по новому церковному стилю

Сегодня, 2 февраля, по новому церковному календарю православные верующие и греко-католики отмечают большой праздник Сретение Гоподне. Этот церковный праздник считается одним из двенадцати самых важных в церковном календаре.

Как известно, до перехода Православной церкви Украины на новый церковный календарь праздник Сретение Господне отмечался 15 февраля. Теперь же дата сместилась на 13 дней назад и отмечается на 2 февраля. Сретение Господне — это событие, что символизирует встречу человечества, ожидавшего прихода Мессии в этот мир, с Богом. Все человечество олицетворяет праведный Симеон. А к тому же, в народе считается, что в этот день зима встречается с весной.

Сретение Господне — важный праздник, а значит самое время поздравить близких, друзей, знакомых, коллег. Отличным способом выразить свою любовь и уважение станет милая открытка ли красочная картинка, отправленная в соцсетях и мессенджерах. Теплое поздравление и приятные слова точно поднимут настроение вашим близким.

"Телеграф" подготовил подборку красивых картинок, чтобы вы могли поздравить близких с праздником Сретения Господня в соцсетях и мессенджерах.

Сретение Господне 2 февраля, праздник, картинки, открытки
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Сретение Господне 2025, картинки, открытки, поздравления
Сретение Господне 2025, картинки, открытки
Сретение Господне 2025, праздник, картинки, открытки
Сретение Господне 2025, праздник, картинки, открытки, поздравления

Ранее "Телеграф" рассказывал про календарь на весь 2025 год. Сколько праздников и выходных будет у украинцев.

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#Открытки #Церковный праздник #Сретение Господне