Янукович зробив її "заслуженою": як виглядає єдина дочка найбагатшого пенсіонера України Ківалова

Ексрегіоналка Тетяна Ківалова має нерухомість у Лондоні

Колишній нардеп "Партії регіонів" Сергій Ківалов, який виявився найбагатшим пенсіонером в Україні, має єдину дочку – Тетяну Ківалову. Вона з'явилась у шлюбі проросійського політика з люблячою коштовності дружиною Наталією.

Тетяна Ківалова народилася 24 лютого 1976 року в казахському місті Кустанай, де мешкав з дитинства її батько. Пізніше вся родина перебралася до Одеси. 1993 року Тетяна закінчила школу-гімназію № 119 з поглибленим вивченням англійської мови.

1998 року Ківалова-молодша закінчила Одеську державну юридичну академію (факультет державного управління та міжнародних відносин). 2001 року вона здобула ступінь кандидата юридичних наук, а 2008 року — доктора юридичних наук.

З 1998 по 2003 роки Тетяна працювала адвокатом у компанії "Полонський та Партнери" та перебувала в Одеській обласній колегії адвокатів. У 2001 році розпочала викладацьку діяльність в Одеській національній юридичній академії, обіймаючи посади асистента, доцента та професора на різних кафедрах. Також вона є директором юридичної фірми "ТСК".

З 2002 по 2010 роки Ківалова була депутатом Одеської міської ради та членом постійної комісії із законності та правопорядку. Вона, як і її батько, була у "Партії регіонів". У 2013 році Янукович надав Тетяні Ківаловій звання "Заслужений юрист України".

Сергій Ківалов із дочкою Тетяною

Відомо, що 2023 року дочка колишнього регіонала значилась співавтором методичних рекомендацій для Національного університету "Одеська юридична академія".

Особисте життя Тетяни Ківалової

Дочка Сергія Ківалова була одружена двічі, вперше ще за студентства. У цьому шлюбі народився син Сергій. Влітку 2010 року Тетяна вдруге вийшла заміж за Олега Бондаря. Тоді він очолював Комісію зі спрощення процедур контролю вантажів, пасажирів та транспортних засобів у морських торгових портах України. Був звільнений з посади заступника міністра транспорту та зв’язку у 2011 році.

Олег Бондар, Тетяна, Сергій та Наталія Ківалови, син Сергій

"Ми відзначали та святкування були справжні. Відзначали ми в Одесі, у кафе Національного університету Одеська юридична академія", — говорив про весілля дочки Ківалов.

Фото сім’ї Ківалових за 2020 рік, Одеса. Джерело: slovo.odessa.ua

Тетяна Ківалова з матір’ю Наталією. Фото за 2021 рік, Одеса. Джерело: slovo.odessa.ua

У листопаді 2021 року з матеріалу Слідство.Інфо стало відомо, що на Тетяну Ківалову в Лондоні зареєстровано одразу 5 об’єктів нерухомості, 3 з яких коштували не менше 13,5 мільйона доларів. Вся нерухомість була придбана в період з 1999 по 2003 роки через офшорні компанії, зареєстровані на Британських Віргінських островах. У цей період Сергій Ківалов обіймав посаду народного депутата України.

У юриста є сторінка у Фейсбуці, але останній пост у соцмережі датується 2019 роком зі словами "Сергій Ківалов. За Одесу". Тоді нардеп балотувався у ВРУ, але програв вибори висуванцю від "Слуги народу" Олексію Леонову.

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