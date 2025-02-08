Чиновника РФ не хочуть бачити в жодній цивілізованій країні

Багато нинішніх російських політиків народилися, на жаль, в Україні. До цього списку входить не лише путіністка Валентина Матвієнко, а й депутат Держдуми РФ Михайло Матвєєв — він народився у Дніпрі.

Нещодавно чиновник з Комуністичної партії (КПРФ), яку очолює Геннадій Зюганов, що одружився з українкою, розлютив голову Чеченської Республіки Рамзана Кадирова.

Що відомо про Михайла Матвєєва

Народився 13 травня 1968 року у Дніпропетровську у сім’ї радянської інтелігенції. Його мати Раїса Литвин працювала шкільною вчителькою української та російської мов та літератури, а батько Микола Матвєєв був ученим-біологом. 1972 року родина переїхала до Куйбишева (зараз місто Самара), де після відкриття університету батько депутата очолив кафедру ботаніки.

Михайло Матвєєв у молодості

1992 року Матвєєв з відзнакою закінчив Самарський державний університет, де отримав диплом історика. 1995 року — аспірантуру, а 2007 року він захистив докторську дисертацію з історії місцевого самоврядування Росії, після чого став доктором історичних наук.

З 2007 до 2021 року Матвєєв був депутатом Самарської губернської думи IV-VI скликань, де очолював комітет з місцевого самоврядування. 2021 року його було обрано депутатом Держдуми РФ від компартії.

Матвєєв та війна в Україні

У 2022 році, наступного дня після введення російських військ на територію України, чиновник виступив проти війни, попри те, що раніше підтримав визнання "ДНР" та "ЛНР".

"Голосуючи за визнання ДНР/ЛНР я голосував за мир, а не за війну. За те, щоб Росія стала щитом, щоб не бомбили Донбас, а не за те, щоб бомбили Київ", — написав Матвєєв у соцмережі, але пізніше видалив пост. У червні 2022 року депутат виявився єдиним, який проголосував проти законопроєкту, який звільняє Росію від виконання рішень Європейського суду з прав людини.

Конфлікт із Кадировим

У січні 2024 року Матвєєв заявив про можливі зіткнення між православними та мусульманами у Росії після війни в Україні. Він розділив мігрантів на тих, хто поважає місцеві звичаї, та "дикунів, які сповідують радикальний іслам". Своєю чергою Кадиров назвав Матвєєва "безрідним і боягузливим" і закликавши "витурнути" його з Держдуми РФ.

Пізніше чиновник пояснив, що мав на увазі терористів та радикалів, а не мусульман загалом. Він "став на коліна" перед "дондоном", вибачаючись за свої слова. Він зазначив, що його слова були "невірно розтлумачені".

На жаль, не дивно, коли українці зраджують рідну країну. Раніше "Телеграф" писав, що відомо про колаборанта Олексія Ковальова і як його спіткала карма.