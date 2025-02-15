Найперше приміщення з електричним освітленням: історія Будинку вчених у Львові

У Львові є багато будівель, які мають надзвичайно цікаву історію

Львів вражає своєю архітектурною спадщиною та багатою історією. Багато будівель тут приховують захопливі історії, що сягають кількох століть. Одним із таких знакових місць є Будинок вчених на вулиці Листопадового Чину – будівля, яка спершу була зведена як Національне казино, а згодом стала осередком наукової та культурної діяльності.

Будівлю звели у 1897–1898 роках за проєктом віденських архітекторів Фердинанда Фельнера та Германа Гельмера, які також є авторами Одеського оперного театру та Фолькстеатру у Відні. Фасад будівлі прикрашений витонченими скульптурами атлантів. Як зазначає Photo-lviv, ці фігури були створені за технологією гальванопластики, яка дозволяла виготовляти скульптури шляхом перенесення металу на форму, а потім покривати їх штукатуркою.

Національне казино у Львові було створене 1845 року як Бюро галицького товариства кінних перегонів. Воно слугувало місцем зустрічей аристократів та діячів культури, серед яких були граф Олександр Фредро, граф Віктор Баворовський та театрал Міхал Болоз-Антоневич. Заклад не мав нічого спільного з сучасним розумінням казино як грального закладу. Тут проводилися бали, концерти, банкетні вечори та зустрічі аристократії.

Будівля була однією з перших у Львові, де з’явилося електричне освітлення, хоча на той час до таких нововведень ставилися з пересторогою. Тому світильники всередині стилізували під газові лампи, щоб відвідувачі почувалися комфортніше. Внутрішнє оздоблення вражає багатством та вишуканістю: особливої уваги заслуговує центральні дерев’яні сходи, які створив відомий угорський скульптор Шандор фон Яраї. Саме ці розкішні сходи можна побачити у фільмі Юнгвальда-Хількевича "Д’Артаньян та три мушкетери", де ними спускалася Міледі та підіймався Д’Артаньян із кардиналом Рішельє.

Кадр з фільму "Д’Артаньян та три мушкетери"

Після Другої світової війни, у 1946 році, будівлю передали у розпорядження Дому культури працівників науки та мистецтва, а з 1948 року вона стала офіційно називатися Будинком вчених. Тут відбувалися наукові конференції, лекції, засідання, діяли гуртки, а також працювала чудова бібліотека. У 1980-х роках розпочалася реставрація будівлі, що тривала доволі довго, проте результат перевершив усі очікування. Особливу увагу до Будинку вчених привернув Саміт дев’яти Президентів країн Центральної та Східної Європи, що відбувся у Львові 1999 року.

Будинок вчених, 1964 рік

Розкішні інтер’єри та величний вигляд Будинку вчених протягом багатьох років продовжують вражати відвідувачів, нагадуючи про багату історію та шляхетне минуле цього унікального місця.

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