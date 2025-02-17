Свято 17 лютого: що не можна робити сьогодні, щоб не подвоїти неприємності і сльози

Розповідаємо, як сьогодні можна залучити до себе проблеми та біди

Цього морозного зимового понеділка українці відзначають низку важливих подій. Сьогодні християни східного обряду вшановують пам’ять святого великомученика Теодора Тирона (за старим стилем — 2 березня).

Теодор був римським воїном в Амасії та сповідував християнство. Під час гонінь, організованих імператором Максиміаном (286–305), його звинуватили у підпалі язичницького храму і зажадали, щоб він разом з іншими християнами зрікся віри у Христа. Той відмовився.

Теодора кинули до в’язниці, щоб він помер з голоду, проте згодом воїна знайшли живим і неушкодженим. Тоді його піддали жорстоким тортурам. Теодора Тирона стратили близько 306 року — спалили на багатті.

Традиції та прикмети 17 лютого

Святого Теодора шанують як покровителя людей. До нього звертаються з молитвами про зниклих людей та вкрадені речі.

У цей день на Русі було заведено пити багато води. Наші пращури вірили, що це допомагає очистити організм від усього поганого.

Фото: freepik

Дме теплий вітер — літо буде спекотним.

Йде сніг — до пізньої весни.

Йде дощ — літо буде дощовим.

Що не можна робити 17 лютого

Пришивати гудзики на одяг — це "пришиє" до людини проблеми та біди.

Плакати перед дзеркалом – так можна подвоїти неприємності та сльози.

Купувати нове взуття — принесе неприємності.

Топтати землю – рік буде неврожайний.

Свята та події 17 лютого

День спонтанного прояву доброти

Всесвітній день людського духу (World Human Spirit Day)

День кота в Європі

День капусти

День кави з молоком

Президентський день (Presidents Day) у США

День сім’ї (Family Day) у Канаді

У кого іменини 17 лютого

Сьогодні іменини святкують Павло, Роман, Михайло, Ганна, Микола та Катерина.

Нагадаємо, що в останньому зимовому місяці випадає багато державних свят. Раніше "Телеграф" публікував календар значних подій та вихідних на лютий 2025 року.