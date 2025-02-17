Свято 17 лютого: що не можна робити сьогодні, щоб не подвоїти неприємності і сльози
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Розповідаємо, як сьогодні можна залучити до себе проблеми та біди
Цього морозного зимового понеділка українці відзначають низку важливих подій. Сьогодні християни східного обряду вшановують пам’ять святого великомученика Теодора Тирона (за старим стилем — 2 березня).
Теодор був римським воїном в Амасії та сповідував християнство. Під час гонінь, організованих імператором Максиміаном (286–305), його звинуватили у підпалі язичницького храму і зажадали, щоб він разом з іншими християнами зрікся віри у Христа. Той відмовився.
Теодора кинули до в’язниці, щоб він помер з голоду, проте згодом воїна знайшли живим і неушкодженим. Тоді його піддали жорстоким тортурам. Теодора Тирона стратили близько 306 року — спалили на багатті.
Традиції та прикмети 17 лютого
Святого Теодора шанують як покровителя людей. До нього звертаються з молитвами про зниклих людей та вкрадені речі.
У цей день на Русі було заведено пити багато води. Наші пращури вірили, що це допомагає очистити організм від усього поганого.
- Дме теплий вітер — літо буде спекотним.
- Йде сніг — до пізньої весни.
- Йде дощ — літо буде дощовим.
Що не можна робити 17 лютого
- Пришивати гудзики на одяг — це "пришиє" до людини проблеми та біди.
- Плакати перед дзеркалом – так можна подвоїти неприємності та сльози.
- Купувати нове взуття — принесе неприємності.
- Топтати землю – рік буде неврожайний.
Свята та події 17 лютого
- День спонтанного прояву доброти
- Всесвітній день людського духу (World Human Spirit Day)
- День кота в Європі
- День капусти
- День кави з молоком
- Президентський день (Presidents Day) у США
- День сім’ї (Family Day) у Канаді
У кого іменини 17 лютого
Сьогодні іменини святкують Павло, Роман, Михайло, Ганна, Микола та Катерина.
Нагадаємо, що в останньому зимовому місяці випадає багато державних свят. Раніше "Телеграф" публікував календар значних подій та вихідних на лютий 2025 року.