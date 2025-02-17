Праздник 17 февраля: что нельзя делать сегодня, чтобы не удвоить неприятности и слезы

Рассказываем, как сегодня можно привлечь к себе проблемы и беды

В этот морозный зимний понедельник украинцы отмечают ряд важных событий. Сегодня христиане восточного обряда почитают память святого великомученика Теодора Тирона (по старому стилю — 2 марта).

Теодор был римским воином в Амасии и исповедовал христианство. Во время гонений, организованных императором Максимианом (286–305), его обвинили в поджоге языческого храма и потребовали, чтобы он вместе с другими христианами отрекся от веры во Христа. Тот отказался.

Теодора бросили в темницу, чтобы он умер от голода, однако спустя время воина нашли живым и невредимым. Тогда его подвергли жестоким пыткам. Теодора Тирона казнили около 306 года — сожгли на костре.

Традиции и приметы 17 февраля

Святого Теодора почитают как покровителя людей. К нему обращаются с молитвами о пропавших людях и украденных вещах.

В этот день на Руси было принято пить много воды. Наши предки верили, что это помогает очистить организм от всего дурного.

Фото: freepik

Дует теплый ветер — лето будет жарким.

Идет снег — к поздней весне.

Идет дождь — лето будет дождливым.

Что нельзя делать 17 февраля

Пришивать пуговицы на одежду — это "пришьет" к человеку проблемы и беды.

Плакать перед зеркалом — так можно удвоить неприятности и слезы.

Покупать новую обувь — принесет неприятности.

Топтать землю — год будет неурожайный.

Праздники и события 17 февраля

День спонтанного проявления доброты

Всемирный день человеческого духа (World Human Spirit Day)

День кота в Европе

День капусты

День кофе с молоком

Президентский день (Presidents Day) в США

День семьи (Family Day) в Канаде

У кого именины 17 февраля

Сегодня именины празднуют Павел, Роман, Михаил, Анна, Николай и Екатерина.

Напомним, что в последнем зимнем месяце выпадает множество государственных праздников. Ранее "Телеграф" публиковал календарь значимых событий и выходных на февраль 2025 года.