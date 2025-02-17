Праздник 17 февраля: что нельзя делать сегодня, чтобы не удвоить неприятности и слезы
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Рассказываем, как сегодня можно привлечь к себе проблемы и беды
В этот морозный зимний понедельник украинцы отмечают ряд важных событий. Сегодня христиане восточного обряда почитают память святого великомученика Теодора Тирона (по старому стилю — 2 марта).
Теодор был римским воином в Амасии и исповедовал христианство. Во время гонений, организованных императором Максимианом (286–305), его обвинили в поджоге языческого храма и потребовали, чтобы он вместе с другими христианами отрекся от веры во Христа. Тот отказался.
Теодора бросили в темницу, чтобы он умер от голода, однако спустя время воина нашли живым и невредимым. Тогда его подвергли жестоким пыткам. Теодора Тирона казнили около 306 года — сожгли на костре.
Традиции и приметы 17 февраля
Святого Теодора почитают как покровителя людей. К нему обращаются с молитвами о пропавших людях и украденных вещах.
В этот день на Руси было принято пить много воды. Наши предки верили, что это помогает очистить организм от всего дурного.
- Дует теплый ветер — лето будет жарким.
- Идет снег — к поздней весне.
- Идет дождь — лето будет дождливым.
Что нельзя делать 17 февраля
- Пришивать пуговицы на одежду — это "пришьет" к человеку проблемы и беды.
- Плакать перед зеркалом — так можно удвоить неприятности и слезы.
- Покупать новую обувь — принесет неприятности.
- Топтать землю — год будет неурожайный.
Праздники и события 17 февраля
- День спонтанного проявления доброты
- Всемирный день человеческого духа (World Human Spirit Day)
- День кота в Европе
- День капусты
- День кофе с молоком
- Президентский день (Presidents Day) в США
- День семьи (Family Day) в Канаде
У кого именины 17 февраля
Сегодня именины празднуют Павел, Роман, Михаил, Анна, Николай и Екатерина.
Напомним, что в последнем зимнем месяце выпадает множество государственных праздников. Ранее "Телеграф" публиковал календарь значимых событий и выходных на февраль 2025 года.