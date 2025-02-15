Продають горілку "Зеленський" і підтримують українців: де зараз онучки Горбачова і як вони виглядають

Залишили Росію і остаточно перебралися в одну з країн Європи

Перший і єдиний президент Радянського Союзу Михайло Горбачов помер у 2022 році. Сам політик не засудив повномасштабне вторгнення Росії до України, проте його спадкоємиці залишили країну-агресорку та оселилися в одній із європейських держав.

Поза політичними досягненнями, Горбачов був зразковим сім’янином, дбайливим чоловіком та батьком. У шлюбі з дружиною Раїсою Максимівною у них народилася донька Ірина, яка сама стала мамою двох доньок.

У суботу, 15 лютого, у багатьох росЗМІ з’явилася інформація, що онучки Горбачова, Ксенія та Анастасія, фінансово підтримують Україну.

Ірина Вірганська з батьком (зліва). Внучки Горбачова (справа)

Що відомо про онучок Михайла Горбачова

Жінки довгий час жили у РФ, де вони закінчили МДІМВ і жили на Рубльовці в розкішному особняку, а також у 300-метровій квартирі номенклатурного будинку на вулиці Косигіна в Москві. Часто з’являлися у світській хроніці, а Анастасія навіть вважалася однією з найзавидніших наречених Росії.

Анастасія Вірганська та Ксенія Горбачова

45-річна Ксенія Горбачова та 37-річна Анастасія Вірганська перебралися до Берліна, Німеччина. Старша онука Горбачова зараз веде бізнес — просуває магазин колекційних вин ViniGrandi. Справу спочатку заснував її вітчим, бізнесмен Андрій Трухачов.

Ксенія Горбачова

Після початку повномасштабної війни проти України компанія влаштувала розпродаж горілки із жовто-синьою етикеткою Zelensky ("Зеленський"). На сайті магазину зазначено, що частина прибутку в 10 євро з кожної пляшки йде на допомогу Україні.

Молодша онука Горбачова, Анастасія, числиться керуючою директоркою двох структур вітчима, справа пов’язана з вантажоперевезеннями. Її чоловік, Дмитро Зангієв, грає в берлінському психоделік-дум-хард-рок-гурті Abanamat.

Анастасія із чоловіком Дмитром Зангієвим

Нещодавно гурт записав пісню Stop War in Ukraine. При цьому, як зазначено на музичному стрімінгу pathofdoomradio, гроші, зібрані зі слухачів за продаж мерчів, також спрямовуються в Україну. "Усі 100% прибутку йдуть на гуманітарні потреби. Основна увага приділяється придбанню дитячого харчування для сімей з маленькими дітьми", — зазначається на сайті.

Повідомляється, що Горбачови продали 300-метрову квартиру у Москві. Попередньо, у Берліні також є квартира за адресою винотеки Ксенії Горбачової, в історичній будівлі на Констанцер Штрассе.

2017 року Ірина Вірганська виставила на продаж історичний замок Хубертуса в Баварії — віллу Михайла Горбачова. За 570 квадратів особняка, розташованого на березі гірського озера Тегернзе, пропонували 7 млн євро.

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