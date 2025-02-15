Продають горілку "Зеленський" і підтримують українців: де зараз онучки Горбачова і як вони виглядають
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Залишили Росію і остаточно перебралися в одну з країн Європи
Перший і єдиний президент Радянського Союзу Михайло Горбачов помер у 2022 році. Сам політик не засудив повномасштабне вторгнення Росії до України, проте його спадкоємиці залишили країну-агресорку та оселилися в одній із європейських держав.
Поза політичними досягненнями, Горбачов був зразковим сім’янином, дбайливим чоловіком та батьком. У шлюбі з дружиною Раїсою Максимівною у них народилася донька Ірина, яка сама стала мамою двох доньок.
У суботу, 15 лютого, у багатьох росЗМІ з’явилася інформація, що онучки Горбачова, Ксенія та Анастасія, фінансово підтримують Україну.
Що відомо про онучок Михайла Горбачова
Жінки довгий час жили у РФ, де вони закінчили МДІМВ і жили на Рубльовці в розкішному особняку, а також у 300-метровій квартирі номенклатурного будинку на вулиці Косигіна в Москві. Часто з’являлися у світській хроніці, а Анастасія навіть вважалася однією з найзавидніших наречених Росії.
45-річна Ксенія Горбачова та 37-річна Анастасія Вірганська перебралися до Берліна, Німеччина. Старша онука Горбачова зараз веде бізнес — просуває магазин колекційних вин ViniGrandi. Справу спочатку заснував її вітчим, бізнесмен Андрій Трухачов.
Після початку повномасштабної війни проти України компанія влаштувала розпродаж горілки із жовто-синьою етикеткою Zelensky ("Зеленський"). На сайті магазину зазначено, що частина прибутку в 10 євро з кожної пляшки йде на допомогу Україні.
Молодша онука Горбачова, Анастасія, числиться керуючою директоркою двох структур вітчима, справа пов’язана з вантажоперевезеннями. Її чоловік, Дмитро Зангієв, грає в берлінському психоделік-дум-хард-рок-гурті Abanamat.
Нещодавно гурт записав пісню Stop War in Ukraine. При цьому, як зазначено на музичному стрімінгу pathofdoomradio, гроші, зібрані зі слухачів за продаж мерчів, також спрямовуються в Україну. "Усі 100% прибутку йдуть на гуманітарні потреби. Основна увага приділяється придбанню дитячого харчування для сімей з маленькими дітьми", — зазначається на сайті.
Повідомляється, що Горбачови продали 300-метрову квартиру у Москві. Попередньо, у Берліні також є квартира за адресою винотеки Ксенії Горбачової, в історичній будівлі на Констанцер Штрассе.
2017 року Ірина Вірганська виставила на продаж історичний замок Хубертуса в Баварії — віллу Михайла Горбачова. За 570 квадратів особняка, розташованого на березі гірського озера Тегернзе, пропонували 7 млн євро.
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