Церковный праздник 26 февраля: что запрещено делать сегодня, чтобы не привлечь в жизнь неудачи

Следуйте важным традициям и запретам этого дня

В среду, 26 февраля, православные и греко-католики чтят память святителя Порфирия, архиепископа Газского. До перехода Православной церкви Украины (ПЦУ) на новый календарь этот праздник припадал на 11 марта.

"Телеграф" решил напомнить об истории праздника, а также рассказать о главных традициях и запретах этого дня. Постарайтесь к ним прислушиваться!

Святитель Порфирий, архиепископ Газский жил в IV–V веках и прославился своим подвижничеством, праведной жизнью и борьбой с язычеством в Палестине. В молодости он оставил мирскую жизнь и отправился в Египет, где стал монахом. Позже он поселился в Иорданской пустыне, предаваясь строгому посту и молитве.

Спустя пять лет подвижничества Порфирий отправился в Иерусалим, где тяжело заболел. Он отправился в храм Гроба Господня, приняв Святые Дары и чудесным образом исцелился. Благодаря трудам святителя язычество в Газе было окончательно вытеснено христианством.

Что можно делать 26 февраля:

Верующие чтят память святителя Порфирия – молятся о защите от бед и укреплении здоровья;

В этот день следует избегать ссор. Считается, что конфликт в этот день приведет к долгим разногласиям;

Важно совершать добрые дела. Необходимо помочь близким, проявить заботу и милосердие к тем, кто в этом нуждается;

Что нельзя делать 26 февраля:

В этот день не стоит одалживать деньги и брать их в долг. Таким образом, можно привлечь финансовые трудности;

Нельзя начинать важные дела, иначе есть риск потерпеть неудачи;

Нельзя лениться и бездельничать – согласно народным верованиям, это может привести к упадку сил и проблемам в будущем.

"Телеграф" писал ранее, что в Украине будут отмечать еще один важный праздник. Владимир Зеленский подписал соответствующий указ.