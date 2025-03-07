З 8 березня! Найкрасивіші привітання у листівках та картинках для найрідніших жінок

Вітати жінок із цим святом — означає відзначити їхню важливість у кожній сфері життя

У повсякденних турботах ми рідко встигаємо висловити вдячність жінкам — мамам, бабусям, дружинам, сестрам, подругам, колегам. Свято 8 березня — гарна нагода подякувати їм за тепло та турботу. Це більше, ніж просто дата в календарі — це можливість нагадати кожній жінці, наскільки вона важлива.

Свято бере свій початок у 1908 році, коли понад 15 тисяч жінок у Нью-Йорку вийшли на марш, вимагаючи гідних умов праці, рівної оплати та права голосу. Через кілька років ця ідея поширилася Європою, а з 1910 року було запропоновано щороку святкувати Міжнародний жіночий день.

Вітаючи жінок, ми підкреслюємо їхню роль у суспільстві, родині та світі. Особливо зараз, коли українські жінки є символом незламності — волонтерки, лікарки, військові, викладачки, мами — вони тримають тил і виборюють перемогу разом із усіма.

В Україні ж традиція привітати жінок з 8 Березня збереглась і набуває нового змісту — це час для слів любові, підтримки та поваги. "Телеграф" зібрав для вас листівки та картинки, щоб ви могли надіслати своїм мамам, сестрам, подругам, колегам чи знайомим і привітати з Міжнародним жіночим днем.

Раніше "Телеграф" ділився листівками для подруг з 8 березня. Ми зібрали для вас найкрасивіші картинки.