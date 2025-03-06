США хочуть другої "Стамбульської угоди"? Келог поставив крапку у цьому питанні

Позиція США щодо миру в Україні: формула миру по-новому.

Спецпредставник президента США з питань України та Росії Кіт Келлог заявив, що повернення до так званих "Стамбульських угод" як основи для мирних переговорів не є офіційною позицією адміністрації Дональда Трампа.

Про це він сказав під час виступу на дискусії Ради з міжнародних відносин, повідомляє "Європейська правда".

Відповідаючи на запитання про можливість використання "Стамбульських домовленостей" як бази для мирної угоди між Україною та Росією, він чітко заявив: "Ні. Я не вважаю ці угоди справедливою відправною точкою."

Келлог наголосив, що ці домовленості були досягнуті всього через 30 днів після початку повномасштабного вторгнення Росії, коли Україна перебувала у критично ослабленому стані.

"Ми повинні розробити щось повністю нове. Якщо хочете, ви можете почати з цих позицій у переговорах з Росією, але вони не є справедливими," – підкреслив спецпредставник.

Келлог зазначив, що пропозиція його колеги Стіва Віткоффа розглядати "Стамбульські угоди" як орієнтир є особистою думкою Віткоффа, а не офіційною позицією Трампа.

Раніше речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий заявив, що офіційний Вашингтон не пропонував Києву повернутися до "Стамбульських угод" для мирного врегулювання.

Раніше "Телеграф" писав про те, що США припинили надавати розвіддані Україні і це дуже велика проблема, адже 80% розвідданих надходило від союзників, переважно від Сполучених Штатів.