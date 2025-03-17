Обіймався з Пригожиним і жив на гроші США: чим відомий кривавий путінський міністр Білоусов

66-річний військовий злочинець мав віллу в Італії та коханок

Російський політик Андрій Білоусов був призначений на посаду міністра оборони РФ у травні 2024 року, замінивши таким чином Сергія Шойгу. До цього призначення він займався економічним блоком країни-агресорки. У його біографії чимало скандальних моментів.

За свою участь в агресивній політиці Росії та підтримку диктатора Путіна ще з 2022 року Білоусов перебуває під санкціями Євросоюзу, США та низки інших держав. "Телеграф" розповідає, що відомо про нинішнього кровожерного міністра оборони РФ і які скандали з ним пов’язані.

Андрій Білоусов — що про нього відомо

Народився 17 березня 1959 року в Москві в сім’ї вчених, у нього є молодший брат Дмитро, а також, за непідтвердженими даними, двоюрідний брат, який живе в Києві. Закінчив фізико-математичну школу, захоплювався самбо та карате, потім із червоним дипломом завершив навчання на економічному факультеті МДУ. Є доктором економічних наук.

З 2000 по 2006 рік Білоусов очолював Центр макроекономічного аналізу та прогнозування, потім обіймав ключові посади в Мінекономрозвитку та уряді. 2012 року став міністром економічного розвитку, 2013-го — помічником Путіна з економіки, а 2020-го — першим віцепрем’єром.

Білоусов із Кім Чен Ином

Андрій Білоусов — скандальні факти

Зв’язки з ПВК "Вагнер"

Згідно з розслідуванням центру "Досьє", під час роботи радником президента з економіки Білоусов курирував діяльність ПВК "Вагнер". Він особисто зустрічався з Пригожиним, який загинув в авіакатастрофі у 2023 році. "Вони з Пригожиним іноді сиділи прямо в обіймах — природно, один до одного на "ти", "Жень" і таке інше. Їхні робочі зустрічі нагадували сімейні посиденьки з чаєм", — заявило джерело "Досьє", близьке до Міноборони РФ.

Євген Пригожин та Андрій Білоусов

Нерухомість за кордоном

У 2018 році Білоусов намагався продати віллу в італійському місті Форте-дей-Мармі за 660 тисяч євро (зараз близько 30 млн гривень), але через терміновість був готовий знизити ціну на 60 тисяч євро. Також він розмістив понад 600 тисяч євро на рахунку мальтійського банку.

Отримання американських грантів

У період керівництва Центром макроекономічного аналізу та короткострокового прогнозування Білоусов отримував гранти від Агентства США з міжнародного розвитку USAID, програми якого Дональд Трамп нещадно звернув, на "дослідження та аналітичні записки для російської влади, бізнесу та міжнародних організацій".

Особисте життя Андрія Білоусова

Кривавий путінський міністр був одружений двічі. Другою дружиною стала Вероніка Нікішина, гендиректор Російського експортного центру (РЕЦ). Від першого шлюбу з Ларисою Авдєєвою є син Павло (1994), він з дружиною керує консалтинговою фірмою Claire&Clarté.

Дружина Вероніка Нікішина та син Павло Білоусов

Цікаво, що з того ж розслідування "Досьє", Білоусов мав (або й далі має) не одну коханку. Перебуваючи у шлюбі, він підтримував близькі стосунки з однією із провідних співробітниць Агентства стратегічних ініціатив Ольгою. Також він листувався з іншою, молодшою на 30 років, співробітницею Центру стратегічних розробок.

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