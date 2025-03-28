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Через два тижні буде врожай: як швидко виростити духм'яний кріп цієї весни

Автор
Галина Струс
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Виростити запашний кріп може навіть новачок
Виростити запашний кріп може навіть новачок. Фото Згенеровано ШІ, Телеграф

Корисні поради щодо посіву та догляду за кропом у відкритому грунті

Кріп — запашна та ароматна рослина, якою приправляють та прикрашають страви та додають у домашню консервацію. А ще ця запашна рослина служить на городі для відлякування шкідників від інших культур. Виростити кріп цієї весни можна швидко і просто, а перший урожай зібрати вже через 10-14 днів.

Кріп досить морозостійка рослина, так що його можна сіяти навіть ранньою весною, пише видання The Spruce. А першим урожаєм соковитих свіжих гілочок можна буде насолоджуватися вже за два тижні.

Поради щодо вирощування кропу

Сіяти кріп у відкритий ґрунт можна ранньою весною, як тільки минула загроза сильних заморозків. Можна також купити в садівницьких магазинах кущі кропу в горщиках і пересадити їх у відкритий ґрунт – тоді врожай ви отримаєте ще швидше.

кріп

Найкраще кріп проростає у землі за температури повітря 15-17 градусів за Цельсієм. Перші сходи можуть з’явитися вже через 9-10 днів, але краще дати кропу ще близько тижня добре прорости і вже тоді збирати перший урожай на салат. А щоб постійно мати під рукою свіжу соковиту зелень, продовжуйте сіяти насіння в ґрунт кожні два тижні.

Пам’ятайте, що кріп любить родючий і добре дренований ґрунт. А грядки з цією запашною травою іноді потрібно проріджувати. Також не допускайте пересихання ґрунту та регулярно поливайте ділянку з кропом.

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