Втекли до Москви і проголосили себе "владою": СБУ викрила зрадників України

Усі ці люди втекли до Росії ще до початку повномасштабного вторгнення

СБУ викрила зрадників, які втекли до росії і тепер допомагають Кремлю. Вони назвали себе "законною владою" України і пропонують створити "перехідну адміністрацію" під контролем Росії та США.

Ці особи вже створили фальшиві сайти українських державних органів. Про це повідомляє пресслужба СБУ.

"Цього тижня лідери цього угруповання відвідали форум у москві, де зустрілися з Дугіним, депутатами держдуми та російськими блогерами. На цій зустрічі вони обговорювали план створення перехідної адміністрації для України під спільним контролем росії та США", – йдеться у повідомленні.

Головою цієї групи є Дмитро Василець, який керує забороненою партією "Держава". Він уже має заочний вирок за підтримку російської агресії. До групи також входять Валентин Рибін (адвокат Шарія), Олександр Скубченко (колишній експерт з каналів Медведчука), Олександр Семченко, Павло Оніщенко, Віктор Малафеєв та Максим Шихалєєв.

Як повідомляється, усі ці люди втекли до Росії ще до початку повномасштабного вторгнення. Зараз вони створили сайт, який виглядає як офіційний сайт української влади. Там вони оголосили про "онлайн-референдум" та навіть зробили фальшиву копію порталу "Дія", щоб підробити результати голосування.

За даними СБУ, російські куратори наказали їм відкрити "представництва" в країнах Європи. Ці офіси мали б працювати замість справжніх посольств України.

Слідчі СБУ вже оголосили всім учасникам групи підозру за статтею 109 Кримінального кодексу України. Йдеться про спробу насильницької зміни конституційного ладу та захоплення державної влади. Зараз тривають подальші слідчі дії, щоб притягнути зрадників до відповідальності.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що СБУ спіймала любителів "русского мира" на Київщині. Ім загрожує до 8 років в’язниці з конфіскацією майна.