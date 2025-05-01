Ціль – Стерненко: історія всіх нападів на відомого українського активіста

За останні кілька років була ціла низка подібних інцидентів

Відомий український волонтер, блогер і активіст Сергій Стерненко, який висвітлює тему війни Росії проти України і збирає донати для ЗСУ, в черговий раз зазнав нападу, внаслідок якого постраждав. За його життя в рамках громадського діяча це не перший випадок.

На тлі останньої інформації про напад на блогера "Телеграф" вирішив зібрати великий матеріал про минулі замахи на Стерненка. Варто відзначити, що за останні кілька років була ціла низка подібних інцидентів.

Коротко про те, хто такий Сергій Стерненко

Сергій В’ячеславович Стерненко – активіст, волонтер, український громадський діяч, колишній лідер одеського "Правого сектору"

Народився 20 березня 1995 року у селі Садове Одеської області.

У 2016-му здобув вищу освіту за спеціальністю "Правознавство" в Одеському коледжі економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу. За три роки закінчив Одеський національний університет ім. Мечнікова. Також навчався на магістратурі Інституту міжнародних відносин КНУ ім. Шевченка за спеціальністю "Міжнародне право".

У січні 2014 року Стерненко приєднався до Євромайдану в Одесі, а згодом і очолив його. Брав активну участь у Революції Гідності в Києві. Він брав безпосередню участь у протистояннях на вулиці Грушевського у столиці 20 лютого 2014 року.

Після створення 5 лютого 2014 року в Одесі "Правого сектору" у віці 18 років Сергій Стерненко спочатку очолив одеський, а через пару місяців уже й обласний осередок організації.

На початку 2017 року Стерненко пішов із "Правого сектору" і BBC він говорив, що ця організація перестала розвиватися.

18 листопада 2017 року Сергій Стерненко був одним із учасників акції проти забудови частини території Міського саду Одеси – Літнього театру. Сам прийшов у поліцію, коли дізнався, що його підозрюють у організації масових заворушень під час акції проти забудови.

Пізніше Одеський Приморський районний суд обрав активісту запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на 60 діб з альтернативою внесення застави у розмірі 600 тис. гривень. Суму застави вніс голова Одеської обласної державної адміністрації Максим Степанов, але апеляційний суд заставу скасував, ухваливши рішення про особисте зобов’язання.

У квітні 2018 року створив в Одесі Громадську організацію "Небайдужі".

Напад та побиття Стерненка. Лютий 2018

7 лютого 2018 року на Сергія Стерненка було скоєно напад в Одесі біля його будинку.

Внаслідок цього Стерненко отримав серйозні травми і тиждень пролежав у лікарні. У нього була діагностована різана рана лівого стегна, а також лікарі зафіксували струс мозку, і забій грудної клітки.

Тоді активіст упевнено звинуватив мера Одеси Геннадія Труханова в організації нападу та назвав це помстою за громадську діяльність.

Згодом Стерненко повідомив подробиці нападу. Того дня близько 18:55 він разом зі своєю дівчиною приїхав до будинку. У нього тоді розпочинався домашній арешт.

На той час на нього було скоєно напад з використанням предмета, схожого на биту. Блогер писав, що намагався відбити удари, але вийти з авто не міг. Після цього нападники почали тікати. Крім того, нападники пошкодили автомобіль Стерненка.

"У поліцію надав пошматований металевим лезом одяг із кількома розрізами, зараз, як повідомляє поліція, вони проводять слідчі дії", — писав активіст.

Особи у нападників були закриті.

Напад і постріл у потилицю. Травень 2018

1 травня 2018 року на Стерненка було здійснено черговий напад і знову біля його будинку. Про подію блогер розповідав на своїй сторінці у Facebook. За його словами, він почув постріл і відчув удар у шию ззаду. Обернувшись, Стерненко побачив, як нападників почав тікати. Однак наздогнати його вдалося за допомогою перехожих.

Активіст також публікуваввідео затримання нападника.

У той же день Стерненко повідомив, що особу нападника встановлено. Ним виявився 39-річний уродженець Казахстану Баймукашев Абзал Амангалійович, який у 2003 році отримав українське громадянство. Він мешкав у селищі Чорноморка біля Одеси. Стерненко також додав, що Баймукашев стріляв "з переробленого стартового пістолета".

3 травня стало відомо, що Баймукашева заарештували на 60 діб.

Двоє нападників та смертельне поранення.

Серія нападів на Стерненка продовжилася і 24 травня сталося чергове та знову біля його будинку. Вчинивши опір, він поранив одного з них. Поранення ножем у живіт у результаті виявилося смертельним, що констатували медики, які прибули на місце.

Радник начальника Головного управління Нацполіції в Одеській області Руслан Форостяк у той же день повідомив, що правоохоронці встановили місцезнаходження та затримали іншого фігуранта резонансних подій.

За його словами, другий нападник і сам Стерненко зазнали тілесних ушкоджень.

Особу загиблого було встановлено і ним виявився Іван Кузнєцов. Другий нападник – Андрій Ісайкул.

11 червня 2020 року Служба безпеки України оголосила Сергію Стерненку підозру в умисному вбивстві та незаконному носінні холодної зброї.

Українська Гельсінська спілка з прав людини вважає переслідування активіста політично мотивованою.

26 травня стало відомо, що поліція відпустила учасника конфлікту із Сергієм Стерненком. Про це у коментарі "Громадському радіо" розповів Форостяк.

"Зараз він проходить як свідок. Підозру йому ще не оголосили. Його було затримано у порядку статті 208, було доставлено до медичного закладу. Йому надали допомогу, потім з ним провели процесуальні дії, але статус у нього зараз як у свідка", — сказав він.

Сам активіст стверджує, що рани завдав лише під час нападу. Усі свої дії він називає необхідною самообороною.

21 січня 2021 року суд скасував домашній арешт та звільнив Стерненка під особисту поруку народного депутата від партії "Голос" Романа Лозінського.

У грудні 2023 року Приморський суд Одеси закрив справу про загибель учасника нападу на активіста Сергія Стерненка у 2018 році.

"Сторона звинувачення не довела мою провину, у моїх діях не було наміру на умисне вбивство. І не могло бути, тому що я захищав своє життя під час вже третього замовного нападу 2018 року в Одесі.

Це був дуже важкий шлях — довести, що ти мав право захищатися, коли проти цього тиснула російська агентура, Аваков та багато істот типу Ківи, Шуфрича, Дубинського тощо. Але ми перемогли", — повідомив Стерненко на своїй сторінці у Facebook.

Гучна заява після вбивства Ганула. Березень 2025

14 березня в центрі Одеси було вбито українського активіста Дем’яна Ганула. Після цього активіст та волонтер Сергій Стерненко заявив про стеження за собою.

"Ніхто з нас не в безпеці. Росіяни полюють за українськими активістами, волонтерами, громадськими діячами. Кілька місяців тому ми також виявляли стеження за мною. Особи, які його організували, перебувають за кордоном та працюють на російські спецслужби ", — написав Стерненко у Facebook.

Травень 2025

1 травня 2025 року був скоєний черговий замах на Сергія Стерненка. Про подію він повідомив у своєму Telegram-каналі.

"На мене скоєно напад. Поранено", — зазначив активіст, а пізніше повідомив, що загрози для життя немає.

Як скоріше з’ясувалося, нападником була жінка.

"Нападниця затримана. Дякую СБУ за блискавичну реакцію. Якби не вони, я б нічого вже не міг писати. Буквально врятували мені життя", — йдеться у повідомленні.

"Співробітники Служби безпеки запобігли вбивству відомого громадського активіста та волонтера Сергія Стерненка. Сьогодні на нього було скоєно замах із вогнепальної зброї. Завдяки професійним та миттєвим діям співробітників СБУ нападника затримано на місці. Життю Сергія Стерненка поки що нічого не загрожує. Продовжуються оперативно-слідчі заходи. Про хід ситуації інформуватимемо окремо", — повідомили в СБУ.

Кримінальне переслідування

Сергій Стерненко – фігурант кількох гучних справ. Перший епізод, за яким суд першої інстанції у лютому 2021 року засудив Стерненка до 7 років позбавлення волі, стосується викрадення та катувань керівника одеського відділення партії "Батьківщина" Сергія Щербича у квітні 2015 року.

За кілька днів до того, як Щербич мав отримати мандат депутата однієї з райрад Одеської області, його викликали на зустріч, відвезли у невідомому напрямку з мішком на голові, побили й вимагали відмовитися від депутатства.

Його звинуватили у розбійному нападі, незаконному зберіганні вогнепальної зброї та викраденні людини. Стерненка відправили до СІЗО, але потім перевели його на цілодобовий домашній арешт.

Сам Стерненко всі ці звинувачення неодноразово заперечував і називав справу сфабрикованою. Апеляційний суд, який переглянув вирок суду попередньої інстанції, дійшов висновку, що потерпілий Щербич хаотично змінював свої свідчення. Стерненка визнали винним за статтями 146 та 263 Кримінального кодексу України та засудили до 3 років позбавлення волі із заміною на 1 рік умовного строку.

Інша гучна справа щодо Сергія Стерненка стосується звинувачення в умисному вбивстві у 2018 році. У тому році на Стерненка вчинили три напади, під час останнього з них, 28 травня, він смертельно поранив одного з нападників – Івана Кузнєцова.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що восени 2024 року Стерненко публічно оголосив про заручини зі своєю дівчиною Наталією Усатенко.