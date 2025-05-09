Не смейте бросать это в компост, иначе все пойдет прахом

Эти отходы привлекают вредителей и "плохие" бактерии

Многие дачники имеют зимой и летом на своих участках компостные ямы — это практичный способ переработки органических отходов, который дает возможность получить экологически чистое удобрение. Однако есть продукты, которые приносят вред, отравляя компост.

Натуральные отходы улучшают структуру почвы, удерживают влагу и питательные вещества, а также способствуют привлечению полезных микроорганизмов. Но наличие компостной ямы еще не означает, что в нее можно забрасывать все что угодно. Существуют продукты, перерабатывать которые в компостной яме категорически не рекомендуется.

Что нельзя бросать в компостную яму

Молочные продукты (молоко, йогурт, сыр, масло, сметана) — они могут привлекать вредителей. То же самое относится к жирам и растительным маслам.

Мясо, рыбу, яйца, мясные и птичьи отходы — способствуют размножению бактерий, создают неприятные запахи и могут привлечь грызунов, включая крыс.

Глянцевую бумагу (журналы, ламинированные листы) содержат вещества, вредные для органики. Можно добавлять газетную бумагу.

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