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Не смейте бросать это в компост, иначе все пойдет прахом

Автор
Татьяна Кармазина
Дата публикации
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Автор
Как получить натуральную подкормку для растений Новость обновлена 09 мая 2025, 15:56
Как получить натуральную подкормку для растений. Фото Коллаж "Телеграфа"

Эти отходы привлекают вредителей и "плохие" бактерии

Многие дачники имеют зимой и летом на своих участках компостные ямы — это практичный способ переработки органических отходов, который дает возможность получить экологически чистое удобрение. Однако есть продукты, которые приносят вред, отравляя компост.

Натуральные отходы улучшают структуру почвы, удерживают влагу и питательные вещества, а также способствуют привлечению полезных микроорганизмов. Но наличие компостной ямы еще не означает, что в нее можно забрасывать все что угодно. Существуют продукты, перерабатывать которые в компостной яме категорически не рекомендуется.

Что нельзя бросать в компостную яму

  • Молочные продукты (молоко, йогурт, сыр, масло, сметана) — они могут привлекать вредителей. То же самое относится к жирам и растительным маслам.
  • Мясо, рыбу, яйца, мясные и птичьи отходы — способствуют размножению бактерий, создают неприятные запахи и могут привлечь грызунов, включая крыс.
компост
Фото: pixabay.com
  • Глянцевую бумагу (журналы, ламинированные листы) содержат вещества, вредные для органики. Можно добавлять газетную бумагу.
  • Обработанную древесину (лаки, краски, пропитки)
  • Растения с признаками болезней, сорняки с семенами
  • Фекалии кошек и собак

Отметим, что с приходом теплых дней наступает идеальный момент для посадки рассады огурцов в открытый грунт. Мы писали, чем удобрить свежие посевы.

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#Огород #Компост