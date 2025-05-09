Не смейте бросать это в компост, иначе все пойдет прахом
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Эти отходы привлекают вредителей и "плохие" бактерии
Многие дачники имеют зимой и летом на своих участках компостные ямы — это практичный способ переработки органических отходов, который дает возможность получить экологически чистое удобрение. Однако есть продукты, которые приносят вред, отравляя компост.
Натуральные отходы улучшают структуру почвы, удерживают влагу и питательные вещества, а также способствуют привлечению полезных микроорганизмов. Но наличие компостной ямы еще не означает, что в нее можно забрасывать все что угодно. Существуют продукты, перерабатывать которые в компостной яме категорически не рекомендуется.
Что нельзя бросать в компостную яму
- Молочные продукты (молоко, йогурт, сыр, масло, сметана) — они могут привлекать вредителей. То же самое относится к жирам и растительным маслам.
- Мясо, рыбу, яйца, мясные и птичьи отходы — способствуют размножению бактерий, создают неприятные запахи и могут привлечь грызунов, включая крыс.
- Глянцевую бумагу (журналы, ламинированные листы) содержат вещества, вредные для органики. Можно добавлять газетную бумагу.
- Обработанную древесину (лаки, краски, пропитки)
- Растения с признаками болезней, сорняки с семенами
- Фекалии кошек и собак
Отметим, что с приходом теплых дней наступает идеальный момент для посадки рассады огурцов в открытый грунт. Мы писали, чем удобрить свежие посевы.