Макрон, Мерц, Туск та Стармер їдуть до Києва: 10 травня вже будуть у столиці

Макрон демонстративно опублікував фото чотирьох лідерів – себе, Мерца, Туска та Стармера

Президент Франції Еммануель Макрон, прем'єр-міністр Польші Дональд Туск, прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер та новообраний канцлер Німеччини Фрідріх Мерц їдуть до Києва із візитом. Там вони зустрінуться з президентом України Володимиром Зеленським, точна ціль візиту чотирьох лідерів невідома.

Про візит написав сам Макрон у своєму Instagram. Він опублікував фото чотирьох лідерів – себе, Мерца, Туска та Стармера, натякнувши, що вони вже у дорозі та скоро будуть в українській столиці.

"На нашому шляху до Києва. Заради України, заради Європи", – написав він під фото чотирма мовами.

При цьому видання Bild припускає, що Макрон, Стармер, Туск, Мерц та Зеленський 10 травня в Києві висунуть Росії ультимативну вимогу погодитися на 30-денне перемир'я, яке пропонували США та України. Сполучені Штати будуть спостерігати за реакцією Росії, та готуватися завдати санкційного удару у випадку, якщо Кремль відмовиться від вимоги припинити вогонь на 30 днів.

Зазначимо, Макрон вже заявив 9 травня, що у разі збройної атаки Росії на Польщу Франція здатна оперативно перекинути свої війська на польську територію. Під час спільної пресконференції з прем’єр-міністром Польщі Дональдом Туском після підписання нового договору про дружбу та співробітництво між країнами він запевнив, що Франція може це зробити, та що Росії варто подумати перед тим, як намагатися погрожувати країнам НАТО.

До цього стало відомо, що представники адміністрації президента США Дональда Трампа у приватних розмовах з європейськими високопосадовцями висловлювали готовність надати потрібні військовому контингенту європейських країн в Україні гарантії підтримки та безпеки. Надання цих гарантій майже стовідсотково дозволить після завершення гарячої фази війни в Україні розмістити там сильний європейський контингент зі складу армій країн-учасниць "коаліції охочих". А також завдяки Стармеру та Макрону думка Трампа щодо України та Путіна кардинально змінилася: американський президент почав розуміти, що Путін намагається його обдурити, а Україна справді хоче миру, але не за будь-яку ціну.