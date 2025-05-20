Трава між тротуарними плитками більше не буде проблемою: як швидко та назавжди позбавитися від неї

Для того, аби вбити бур'яни, знадобиться лише один засіб

З настанням теплої пори року власники приватних обійсть часто стикаються з проблемою – трава, що проростає між плитками на подвір’ї. Вона не лише псує вигляд доріжок, а й поступово руйнує покриття. Для того, аби позбавитися від трави, рекомендується поєднувати швидкі методи знищення трави з профілактичними заходами, які забезпечують довготривалий ефект.

"Телеграф" розповість, як найшвидше та найякісніше видалити бур’яни. Для цього краще використовувати кип’яток або оцет.

Кип’ячену воду виливають на рослину – вона знищує її за лічені хвилини. Білий оцет із вмістом оцтової кислоти від 5 до 20% також ефективний, особливо якщо обробку проводити в суху сонячну погоду. У складніших випадках може знадобитися кілька повторень.

Хімічні засоби, як-от гербіциди на основі гліфосату, діють глибше, але мають екологічні ризики.

Після видалення трави важливо попередити її повторне проростання. Для цього фахівці радять засипати шви між плитками спеціальним полімерним піском. Після зволоження від твердне і утворює щільний бар’єр, що блокує проростання нових бур’янів. Це один із найефективніших способів забезпечити чистоту між плитками на роки вперед.

Якщо поєднати ці методи – знищення бур’янів та заповнення швів полімерним піском – результат буде швидким, безпечним та довговічним.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що кроти можуть завдати чималої шкоди на городі, риючи ходи та нори, що призводить до пошкодження коріння рослин. Повністю позбутися їх непросто, але існує кілька ефективних способів боротьби.