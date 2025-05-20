Трава между тротуарными плитками больше не будет проблемой: как быстро и навсегда избавиться от нее

Для того чтобы убить сорняки, понадобится только одно средство

С наступлением теплого времени года владельцы частных подворий часто сталкиваются с проблемой – трава, прорастающая между плитками во дворе. Она не только портит вид дорожек, но постепенно разрушает покрытие. Для того чтобы избавиться от травы, рекомендуется сочетать быстрые методы уничтожения травы с профилактическими мерами, обеспечивающими длительный эффект.

"Телеграф" расскажет, как быстрее и качественнее удалить сорняки. Для этого лучше использовать кипяток или уксус.

Кипяченую воду выливают на растение – она уничтожает его в считанные минуты. Белый уксус с содержанием уксусной кислоты от 5 до 20% также эффективен, особенно если производить обработку в сухую солнечную погоду. В более сложных случаях может потребоваться несколько повторений.

Химические средства, такие как гербициды на основе глифосата, действуют глубже, но имеют экологические риски.

После удаления травы важно предупредить ее повторное прорастание. Для этого специалисты советуют засыпать швы между плитками специальным полимерным песком. После увлажнения от твердеет и образует плотный барьер, блокирующий прорастание новых сорняков. Это один из самых эффективных способов обеспечить чистоту между плитками на годы вперед.

Если совместить эти методы – уничтожение сорняков и заполнение швов полимерным песком – результат будет быстрым, безопасным и долговечным.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что кроты могут нанести немалый ущерб на огороде, роя ходы и норы, что приводит к повреждению корней растений. Полностью избавиться от них непросто, но существует несколько эффективных способов борьбы.