Один раз підлийте цим часник — і він виросте з кулак

Всього 2 інгредієнти і корисний для часнику розчин готовий!

Щоб часник дав рясний урожай, важливо не тільки правильно доглядати його, але й своєчасно підгодовувати рослину, особливо у весняний період та на початку літа.

Часник вимагає регулярних підживлень, які допомагають рослині наростити зелену масу, покращити смак і сформувати великі головки, пише prostoway. Крім того, добрива допоможуть запобігти пожовтінню листя.

Чим підгодувати часник

В цей час часник потребує підживлення аміачною селітрою і сульфатом магнію. Аміачна селітра — джерело швидкозасвоюваного азоту, яке необхідне рослині для активного росту зеленої маси. Сульфат магнію сприяє кращому засвоєнню азоту та посилює процеси фотосинтезу. Крім того, сірка, що міститься в ньому, покращує смак та аромат часнику.

Як і коли підгодувати часник

Для приготування розчину потрібно розчинити 20 г аміачної селітри та 20 г сульфату магнію в 10 літрах води. Підживлення потрібно проводити тоді, коли у часнику вже буде 3-4 листя.

Зазначимо, що часник корисний не лише для організму. Раніше ми писали, як часниковий настій допомагає виростити огірки без жовтого листя.