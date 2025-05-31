Без цих 2 прийомів ви залишитеся без урожаю кабачків до самої осені

Зробіть це, щоб помножити плоди та отримати рясний урожай

Кабачки — досить невибаглива рослина, проте це не означає, що за нею не потрібен тямущий догляд. Щоб отримати рясний урожай кабачків, важливо дотримуватись ряду простих, але ефективних рекомендацій.

Досвідчені городники вважають, що ці зелені овочі потребують такого ж догляду, як і інші культури. За дотримання двох нескладних правил вони даватимуть урожай аж до осені, пише prostoway.

Як доглядати за кабачками правильно

Один із важливих факторів догляду за кабачками — правильний режим поливу. Грядку слід підтримувати у вологому стані та не допускати пересихання ґрунту. Волога повинна досягати глибини не менше 50 см. На кожен кущ рекомендується виливати щонайменше одне відро теплої води.

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Не менш значущий і контроль за зростанням плодів. Щоб стимулювати появу нових зав’язей, молоді кабачки треба збирати регулярно. Крім того, важливо видаляти пожовкле листя, щоб уникати загнивання, а також обрізати пагони, на яких не формуються плоди.

Варто зазначити, що влітку рослини особливо чутливі до рівня вологи: з одного боку, їм життєво необхідна вода, з іншого — її надлишок може серйозно нашкодити. Раніше ми писали, як уберегти рослини від засихання і в’янення.