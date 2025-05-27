Будете ласувати смачною і соковитою полуницею: чим її треба підживити для цього

Рецепт добрива, яке відлякуватиме шкідників від полуниці

Полуниця — та культура, що потребує особливого догляду. Щоб отримати гарний урожай і ласувати смачними ягодами, лише поливу та внесення добрив не достатньо. Проте правильна підживка зможе забезпечити вам велику та соковиту полуницю.

Корисне та органічне добриво можна приготувати власноруч, не витрачаючи великі кошти. "Телеграф" разом із "Сучасною дачею" ділиться рецептом корисної підживки для полуниці.

Чим підживити полуницю

Як приготувати добриво

зола — 1 склянка;

гаряча вода — 2 літри;

марганцівка — 2 гр;

борна кислота (порошок) — 2 гр;

йод — 1 ст. л.;

попіл.

Золу заливаємо окропом. Додаємо марганцівку і борну кислоту. Ретельно перемішуємо і додаємо решту інгредієнтів. Перед застосуванням добриво охолоджуємо.

Фото: freepik

Як застосувати добриво

Переливаємо добриво у пульверизатор. Обприскуємо до повного змочування листя кожен кущ. Краще вносити підживку ввечері — коли вже немає палючого сонця.

Це добриво допоможе відлякати шкідників від кущів полуниці. Також воно збагатить рослини мікро та макро елементами.

Раніше "Телеграф" розповідав, як правильно використовувати попіл, щоб не нашкодити рослинам. Не всім культурам він підходить.