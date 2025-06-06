Фатальна помилка дачників. Коли не можна боротися із колорадським жуком на картоплі

Обробка картоплі має відбуватися у потрібний час

Багато українців вже висадили картоплю, і в деяких вона навіть встигла дати перші сходи. А це означає, що незабаром, якщо ще не зараз, на ділянках з’являться головні вороги врожаю — колорадські жуки. Через брак інформації не всі знають, як правильно захищати рослини від цих шкідників, а головне — коли!

Обробку від шкідників слід проводити у найбільш сприятливі погодні умови та у відповідний час дня. При цьому важливо знати, коли не варто турбувати рослини, пише prostoway.

Коли обробляти картоплю від жука

Досвідчені агрономи радять проводити заходи щодо захисту рослин від шкідників у ранкові години — до 10:00, або ввечері після 17:00. У цей час температура повітря нижча, що знижує ризик стресового впливу на культури. Також оптимальний час для обробки – до початку цвітіння або після його завершення.

Коли не можна займатися обробкою

У похмуру чи дощову погоду застосовувати хімічні препарати неефективно – комахи ховаються у ґрунті, і засоби просто не досягають мети. Крім того, не рекомендується обробляти картоплю під час цвітіння, щоб не порушити формування бульб.

Фото: freepik

Важливо подбати й про врожай інших культур. Раніше ми писали, як правильно доглядати за кабачками, щоб вони дали рясний урожай.