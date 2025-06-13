Гірше за п’ятницю 13 — робоча субота: як українці жартують про "страшний" день у мемах

Якщо п’ятниця 13-е — день невдачі, то понеділок — його постійний брат-близнюк

У червні 2025 року знову випадає п’ятниця 13-та — день, який багато хто вважає несприятливим для починань та прийняття важливих рішень. Число "13" традиційно асоціюється з невдачами та містикою, а п’ятниця в езотериків вважається найважчим днем тижня.

Втім, усі повір’я, пов’язані із п’ятницею 13-го, не мають наукового обґрунтування. Тому сприймати цей день дуже серйозно зовсім не варто. Краще підійти до нього з гумором — наприклад, відправити другові або родичу кумедну картинку.

З нагоди, "Телеграф" зібрав добірку кумедних мемів та фотожаб, які активно поширюються українцями в інтернеті. На цих смішних картинках традиційно з’являються чорні коти і клоуни-вбивці, що лякають, але всі вони викликають швидше посмішку, ніж страх.

Запрошуємо наших читачів поринути в атмосферу інтернет-гумору і поглянути на кумедні меми, присвячені "зловіщій" П’ятниці 13. Будьте готові посміятися з "лякаючих" забобонів!

Нагадаємо, що сьогодні українці святкують народне свято "Килини Гречишниці". "Телеграф" писав, що, згідно з прикметами, не можна робити у п’ятницю, 13 червня.