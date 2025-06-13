Хуже пятницы 13 — рабочая суббота: как украинцы шутят о "страшном" дне в мемах

Если пятница 13-е — день неудачи, то понедельник — его постоянный брат-близнец

В июне 2025 года снова выпадает пятница 13-е — день, который многие считают неблагоприятным для начинаний и принятия важных решений. Число "13" традиционно ассоциируется с неудачами и мистикой, а пятница у эзотериков считается самым тяжелым днем недели.

Впрочем, все поверья, связанные с пятницей 13-го, не имеют научного обоснования. Поэтому воспринимать этот день слишком всерьез совсем не стоит. Лучше подойти к нему с юмором — например, отправить другу или родственнику забавную картинку.

По случаю, "Телеграф" собрал подборку забавных мемов и фотожаб, которые активно распространяются украинцами в интернете. На этих смешных картинках традиционно появляются черные коты и пугающие клоуны-убийцы, но все они вызывают скорее улыбку, чем страх.

Приглашаем наших читателей погрузиться в атмосферу интернет-юмора и взглянуть на забавные мемы, посвященные "зловещей" Пятнице 13. Будьте готовы посмеяться над "пугающими" суевериями!

Напомним, что сегодня украинцы отмечают народный праздник "Акулины Гречишницы". "Телеграф" писал, что, согласно приметам, нельзя делать в пятницу, 13 июня.