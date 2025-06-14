Невероятный водопад и Мертвое озеро. Где в Карпатах можно отдохнуть не за все деньги мира

Это место окутано легендами

В Украине насладиться горами можно не только в Буковеле или Яремче, ведь есть немало уютных сел. К примеру, Верхнее Синевидное во Львовской области.

"Телеграф" расскажет все об этой локации, а также сколько здесь стоит отдых. Добавим, что поселок находится в самом начале Карпат.

Отдых в Верхнем Синевидном

Верхнее Синевидное

Горы в Верхнее Синевидное

Этот поселок городского типа, расположенный в месте впадения р.Опир в Стрый, в 9 км от города Сколе, где есть железнодорожная станция. Здесь не только красивые виды на горы, но и на крутой берег реки со скалами красного цвета. К слову, по легенде цвет этих скал обусловлен тем, что во время боя здесь был ранен Олекса Довбуш и его кровь залила берег. После этого скалы якобы приобрели красный цвет.

Поселок Верхний Синевидный имеет исторический памятник, а именно церковь Собора Пресвятой Богородицы. Она была возведена в 1939–1943 гг. по проекту выдающегося украинского архитектора Василия Нагорного. Этот одноэтажный храм построен в бойковском стиле. В крипте алтаря храма похоронены священники. Рядом с церковью – древняя колокольня и кладбище.

Также возле поселка находится гора Ключ, озеро Журавлино (Мертвое озеро), водопад Каменка. Еще неподалеку – трасологический монастырь в Розгорче, пещеры и тд.

Озеро Журавлиное

Водопад Каменка

Где находится и как туда добраться

Заметим, что поселок развернулся у подножия Сколевских Бескидов, в Верхнесиневидненской котловине. Неподалеку находится самая высокая на Львовщине гора Парашка.

Поселок Верхний Синевидный на карте

До этой локации можно добраться сначала поездом во Львов, а оттуда в Стрый, который возле поселка. Если ехать автобусом, то сначала следует добраться до Стрыя, а затем пересесть на маршрутку до Верхнего Синевидного.

Основные виды жилья и цены

Частный сектор : коттеджи/усадьбы от 325 до 575 грн/сутки без питания.

: коттеджи/усадьбы от 325 до 575 грн/сутки без питания. Коттеджи "Бескиды" : экокодомики с бассейном, беседками, мангалом – от 1200 грн (будни) до 1400 грн (в выходные) за коттедж на 4 человека.

: экокодомики с бассейном, беседками, мангалом – от 1200 грн (будни) до 1400 грн (в выходные) за коттедж на 4 человека. Отели поблизости: в Сколе – Complex Vivcharyk (от 1700 грн), Вилла Сады Евы (от 1170 грн).

Жилье в Верхнем Синевидном

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