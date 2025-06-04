Помідори не виростуть великими й соковитими без цих добрив. Два дешеві, але дієві рецепти

Прості рецепти дієвих добрив

Якщо ви хочете отримати урожай смачних і соковитих помідорів, не достатньо їх лише поливати. Ці овочі досить вибагливі у догляді, тому можна допустити багато помилок. Для росту помідорів важливі добрива — це своєрідне паливо для росту і гарного плодоношення.

Рецептами доступних підживок поділилися у Телеграм-каналі "Сучасна дача". Вони прості у приготуванні, дешеві, а головне — дієві.

Чим підживити помідори

У десяти літрах води розмішуємо пів літри рідкого коров'яку і 1 ст. ложку нітрофоски — мінеральне добриво, яке містить азот, фосфор і калій. На один кущ виливаємо 0,5 літри рідини. Важливо, щоб це добриво не потрапляло на листя помідорів, а лише під корінь. Поливати цим розчином помідори можна не частіше, ніж раз на два тижні.

У десяти літрах води змішуємо пів літра курячого посліду, 1 ст. ложку суперфосфату калію. Даємо настоятися півтори години і починаємо вносити добриво. 0,5 літри на один кущ. Як і попередню підживку, її не можна вносити частіше, ніж раз на два тижні. Торкатися листя рідиною теж заборонено.

Фото: freepik

Варто зазначити, що підживлювати помідори варто вранці або ввечері — коли не палить сонце. Після того, як внесли добриво, варто полити рослини чистою водою. Не варто також удобряти томати надто часто — можна "спалити" корені.

Раніше "Телеграф" розповідав, що треба робити з помідорами, щоб плоди виросли розміром з кулак. Ми назвали головні правила догляду.