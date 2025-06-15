Не прирікайте себе на бідність: ось що категорично не можна робити 15 червня

Намагайтеся не порушувати головні заборони цього дня

У неділю, 15 червня, православні та греко-католики, згідно з новим церковним календарем, вшановують пам’ять святителя Михаїла, першого митрополита Київського. За старим стилем це свято припадає на 28 червня.

"Телеграф" вирішив нагадати про історію свята, а також розповісти про головні традиції та заборони цього дня.

Святитель Михаїл був першим митрополитом Київським. У 988 році він приїхав до Корсуня, потім вирушив до Києва до князя Володимира Великого, де хрестив киян. Михаїл заклав основи церковного життя та сприяв зміцненню християнства на Русі.

Що можна робити 15 червня:

Цього дня варто відвідати храм і помолитися святому Михаїлу про духовну силу, мудрість та правильний вибір шляху;

Сьогодні слід зберігати доброзичливість, допомагати нужденним, пропонувати свою допомогу та підтримку;

У народі вірили, що цей день сприятливий для заготівлі цілющих трав;

Цей день можна присвятити прибиранню, домашнім клопотам, але не перевантажувати себе фізичною роботою.

Що не можна робити 15 червня:

Сьогодні, як і в будь-яке інше церковне свято, не можна сваритися, пліткувати, бажати комусь зла, виявляти агресію та заздрість;

Не варто починати важливі справи та вирушати у далеку дорогу. У народі вірили, що це може призвести до невдач;

Заборонено просити й давати гроші в борг, тому що разом з ними може "піти" удача. А той, хто просить грошей, може "перетягнути" на себе чужі турботи та неприємності;

Не можна у цей день виносити сміття увечері. У народі говорили, що разом з ним можна викинути енергію грошей та добробут, послабивши фінансове становище сім’ї та притягнувши до себе бідність.

Нагадаємо, що раніше "Телеграф" публікував календар, які ще важливі свята та вихідні будуть у червні 2025 року в Україні.