Не обрекайте себя на бедность: вот что категорически нельзя делать 15 июня

Постарайтесь не нарушать главные запреты этого дня

В воскресенье, 15 июня, православные и греко-католики, согласно новому церковному календарю, чтят память святителя Михаила, первого митрополита Киевского. По старому стилю этот праздник припадает на 28 июня.

"Телеграф" решил напомнить об истории праздника, а также рассказать о главных традициях и запретах этого дня. Постарайтесь к ним прислушиваться!

Святитель Михаил был первым митрополитом Киевским. В 988 году он приехал в Корсунь, затем отправился в Киев к князю Владимиру Великому, где крестил киевлян. Михаил заложил основы церковной жизни и способствовал укреплению христианства на Руси.

Что можно делать 15 июня:

В этот день стоит посетить храм и помолиться святому Михаилу о духовной крепости, мудрости и правильном выборе пути;

Сегодня следует сохранять доброжелательность, помогать нуждающимся, предлагать свою помощь и поддержку;

В народе верили, что этот день благоприятный для заготовки целебных трав;

Этот день можно посвятить уборке, домашних хлопотам, но не перегружать себя физической работой.

Что нельзя делать 15 июня:

Сегодня, как и в любой другой церковный праздник, нельзя ссориться, сплетничать, желать кому-то зла, проявлять агрессию и зависть;

Не стоит начинать важные дела и отправляться в дальнюю дорогу. В народе верили, что это может обернуться неудачами;

Запрещено просить и давать деньги в долг, потому что вместе с ними может "уйти" удача. А тот, кто просит денег, может "перетянуть" на себя чужие заботы и неприятности;

Нельзя в этот день выносить мусор вечером. В народе говорили, что вместе с ним можно выбросить энергию денег и благополучия, ослабив финансовое положение семьи и притянув к себе бедность.

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