Мак закриється в Дніпрі і Чернігові? McDonald’s вже прокоментував чутки

"Телеграф" розбирався у ситуації

Інформація про ймовірніше закриття закладів McDonald’s у Дніпрі та Чернігові, скоріш за все, не відповідає дійсності. Наразі адміністрація закладу офіційно не підтверджувала її.

Про це "Телеграфу" в коментарі повідомили у пресслужбі McDonald’s. Ба більше, там навіть не чули про подібні чутки.

"Наразі від керівництва не надходило жодної інформації про закриття закладів, тим паче у Дніпрі та Чернігові. Ймовірніше, це фейк", — сказали у McDonald’s.

Зауважимо, що 12 червня в мережі почали писати про можливе закриття закладів McDonald’s через складну ситуацію в країні. Ймовірніше це стосується наближення лінії фронту до Дніпропетровської області. На карті показано, що лінія фронту майже впритул наблизилась до кордону області.

Відстань Дніпропетровської області до фронту

Як кажуть джерела, офіційно закриття чи зміну графіку роботи керівництво ще не затвердило, однак нібито в компанії вже ходять такі чутки.

Додамо, що про закриття чи відкриття закладів McDonald’s офіційно повідомляє на своїх сторінках у мережі. Наразі ж поширюють інформацію від джерел, яку не підтверджує компанія.

Нагадаємо, що навесні McDonald’s вже збентежив свої клієнтів заявою про "припинення продажу" Біг Тейсті. Тоді це виявилось піар-ходом перед появою аж трьох версій цього бургера.

Раніше "Телеграф" розповідав, як виглядав перший McDonalds у Києві.