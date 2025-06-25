Укр

Похоронен вместе с молодым сыном: как выглядит могила звезды советского кино Моргунова

Автор
Виктория Козар
Дата публикации
Читати українською
Автор
Где похоронен актер Евгений Моргунов Новость обновлена 25 июня 2025, 12:56
Где похоронен актер Евгений Моргунов. Фото Коллаж "Телеграфа"

Актер также появлялся в украинском кино

Сегодня, 25 июня, проходит 26-я годовщина со дня смерти известного советского актера Евгения Моргунова. Он прославился игрой в лентах "Самогонщики", "Операция "Ы" и другие приключения Шурика", "Кавказская пленница, или новые приключения Шурика". Актера не стало в 1999 году, когда ему было 72. Также мы рассказывали, почему ушел из жизни звезда фильма "Овод" Харитонов.

"Телеграф" расскажет о карьере актера, лучших ролях, чем умер, а также где его похоронили.

Что известно о Евгении Моргунове

Моргунов родился в 1927 году в Москве. Стал работать в 14 лет на заводе Фрезер, где он точил слитки для артиллерийских снарядов. Параллельно Евгений ходил на драматический кружок при Дворце культуры и посещал театры. Средств на представления у него не было, поэтому прорывался без билетов и сидел на лестнице.

Евгений Моргунов деятельность
Моргунов работал на заводе в подростковом возрасте, фото из сети

В 1943 году Моргунов написал письмо тогдашнему советскому диктатору Сталину: "Примите меня в искусство, я хочу быть похожим на Станиславского и Немировича-Данченко". Так его приняли сначала в училище при театре имени Таирова, а затем он перевелся во Всесоюзный государственный институт кинематографии.

Моргунов играл в Театре-студии киноактера и академическом Малом театре. Дебютировал в кино в 1943 году, получив роль солдата в фильме "Дни и ночи". Актер стал узнаваемым после участия в фильме "Молодая гвардия" в 1948 году. Там ему досталась роль предателя Евгения Стаховича.

Моргунов карьера в кино
Моргунов играл в фильме "Молодая гвардия", фото из сети

Моргунов исполнял роль коменданта в фильме "У них есть Родина", шахтера — в "Донецкие шахтеры", американского солдата — в "Секретной миссии". Также появлялся в украинских фильмах "Богатырь" идет в "Марто", "Командир корабля", "Рожденные бурей", "Черноморочка".

Наибольшую популярность Евгений получил благодаря участию в фильмах режиссера Леонида Гайдая. Он получил роль Бывалого в комедиях "Пес Барбос и необычный крест", "Самогонщики", "Операция "И" и другие приключения Шурика", "Кавказская пленница, или новые приключения Шурика". После выхода этих фильмов Моргунов стал известен на весь Советский Союз.

Моргунов роли в кино
Моргунов играл в комедиях Гайдая, фото из сети

Далее он получал роли в картинах "Семь стариков и одна девушка", "Ехали в трамвае Ильф и Петров", "Веселые сновидения, или Смех и слезы", "Эти невероятные музыканты, или Новые сновидения Шурика". Успешным фильмом 80-х с участием Моргунова стал "Покровские ворота", где он сыграл поэта.

Моргунов "Покровские ворота"
Моргунов играл в "Покровские ворота", фото из сети

После распада СССР актер продолжал играть в кино, но роль Бывалого он не превзошел. Так он появлялся в фильмах "Действуй, Маня!", "Выстрел в гробу", "Бравые парни" и юмористическом киножурнале "Ералаш".

Могила Евгения Моргунова

Актер много лет болел сахарным диабетом. В последние годы у него случился тромбоз, два инфаркта и инсульт. Вероятно, здоровье Моргунова погубила трагическая гибель 26-летнего сына Николая.

Семья Моргунова
Семья Моргунова, фото из сети

Моргунова не стало в 1999 году от инсульта. Ему было 72 года. Актера похоронили на Кунцевском кладбище вместе с сыном. Им установили один на двоих памятник в виде скромной гранитной плиты. На нем выделен круг, где написаны личные данные актера. На могиле насажены цветы, а также стоят вазы.

Могила Моргунова
Могила Моргунова, фото из сети
Памятнику Моргунову
Памятнику Моргунову, фото из сети

Ранее "Телеграф" рассказывал, где похоронен лидер группы "Ласковый май" Юрий Шатунов. Он внезапно умер в 48 лет.

Теги:
#Деятельность #Могила #Евгений Моргунов