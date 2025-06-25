Похоронен вместе с молодым сыном: как выглядит могила звезды советского кино Моргунова

Актер также появлялся в украинском кино

Сегодня, 25 июня, проходит 26-я годовщина со дня смерти известного советского актера Евгения Моргунова. Он прославился игрой в лентах "Самогонщики", "Операция "Ы" и другие приключения Шурика", "Кавказская пленница, или новые приключения Шурика". Актера не стало в 1999 году, когда ему было 72. Также мы рассказывали, почему ушел из жизни звезда фильма "Овод" Харитонов.

"Телеграф" расскажет о карьере актера, лучших ролях, чем умер, а также где его похоронили.

Что известно о Евгении Моргунове

Моргунов родился в 1927 году в Москве. Стал работать в 14 лет на заводе Фрезер, где он точил слитки для артиллерийских снарядов. Параллельно Евгений ходил на драматический кружок при Дворце культуры и посещал театры. Средств на представления у него не было, поэтому прорывался без билетов и сидел на лестнице.

Моргунов работал на заводе в подростковом возрасте, фото из сети

В 1943 году Моргунов написал письмо тогдашнему советскому диктатору Сталину: "Примите меня в искусство, я хочу быть похожим на Станиславского и Немировича-Данченко". Так его приняли сначала в училище при театре имени Таирова, а затем он перевелся во Всесоюзный государственный институт кинематографии.

Моргунов играл в Театре-студии киноактера и академическом Малом театре. Дебютировал в кино в 1943 году, получив роль солдата в фильме "Дни и ночи". Актер стал узнаваемым после участия в фильме "Молодая гвардия" в 1948 году. Там ему досталась роль предателя Евгения Стаховича.

Моргунов играл в фильме "Молодая гвардия", фото из сети

Моргунов исполнял роль коменданта в фильме "У них есть Родина", шахтера — в "Донецкие шахтеры", американского солдата — в "Секретной миссии". Также появлялся в украинских фильмах "Богатырь" идет в "Марто", "Командир корабля", "Рожденные бурей", "Черноморочка".

Наибольшую популярность Евгений получил благодаря участию в фильмах режиссера Леонида Гайдая. Он получил роль Бывалого в комедиях "Пес Барбос и необычный крест", "Самогонщики", "Операция "И" и другие приключения Шурика", "Кавказская пленница, или новые приключения Шурика". После выхода этих фильмов Моргунов стал известен на весь Советский Союз.

Моргунов играл в комедиях Гайдая, фото из сети

Далее он получал роли в картинах "Семь стариков и одна девушка", "Ехали в трамвае Ильф и Петров", "Веселые сновидения, или Смех и слезы", "Эти невероятные музыканты, или Новые сновидения Шурика". Успешным фильмом 80-х с участием Моргунова стал "Покровские ворота", где он сыграл поэта.

Моргунов играл в "Покровские ворота", фото из сети

После распада СССР актер продолжал играть в кино, но роль Бывалого он не превзошел. Так он появлялся в фильмах "Действуй, Маня!", "Выстрел в гробу", "Бравые парни" и юмористическом киножурнале "Ералаш".

Могила Евгения Моргунова

Актер много лет болел сахарным диабетом. В последние годы у него случился тромбоз, два инфаркта и инсульт. Вероятно, здоровье Моргунова погубила трагическая гибель 26-летнего сына Николая.

Семья Моргунова, фото из сети

Моргунова не стало в 1999 году от инсульта. Ему было 72 года. Актера похоронили на Кунцевском кладбище вместе с сыном. Им установили один на двоих памятник в виде скромной гранитной плиты. На нем выделен круг, где написаны личные данные актера. На могиле насажены цветы, а также стоят вазы.

Могила Моргунова, фото из сети

Памятнику Моргунову, фото из сети

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