Бірюзова вода та соснові ліси: де розташовані Блакитні озера в Україні і як туди доїхати

Там можна оздоровитися і відчути єднання з природою

У літній сезон українці активно шукають, де можна відпочити. Хорошим варіантом є озеро Солонець-Тузли біля Миколаєва, але не тільки. У Чернігівській області простягнулися озера з водою бірюзового відтінку, наче на Мальдівах. До того ж це місце ще не є відомим багатьом туристам.

Чим особливі Блакитні озера, що про них відомо і як туди дістатися — знає "Телеграф".

Блакитні озера на Чернігівщині

Блакитні озера простягаються біля села Олешня у Чернігівській області, близько за 3 години їзди від Києва. Вони виникли на основі колишнього кар'єру, де видобували кварцовий пісок. Саме з цієї речовини виробляють скло.

Блакитні озера на Чернігівщині, фото relax.com.ua

Кварцовий пісок покриває дно озер, і завдяки цьому вода має бірюзовий відтінок, наче на картинках у Pinterest. Така краса манить туристів, а ще — чисте повітря, соснові ліси та спокійна атмосфера. Це дає можливість з'єднатися з природою, насолодитися красивими пейзажами та оздоровитися.

Блакитні озера містять кварцовий пісок, фото relax.com.ua

Загалом є три озера, в яких можна покупатися. Протяжність найбільшого з них сягає 25 гектарів, а глибина — 20 метрів. Також тут добре розвинена інфраструктура: прокладені альтанки, є чисті пляжі та місця для смаження шашликів і риболовлі.

На Блакитних озерах є хороша інфраструктура, фото relax.com.ua

До повномасштабного вторгнення Росії в Україну у сезон сюди приїжджало 250 тисяч відпочивальників. Утім, після наступу ворога ця кількість значно зменшилась. А все тому, що озера розташовані лише за 18 кілометрів від кордону з Білоруссю.

До повномасштабної війни озера були популярними, фото "Мандри"

У 2022 році на Блакитні озера не допускали туристів, але зараз можна приїжджати. Мін у водоймах немає — це перевірили рятувальники.

Як доїхати до Блакитних озер на Чернігівщині

Найпростіше — добиратися власним транспортом. Для цього вам треба виїхати на Чернігівську трасу й рухатися до села Олешня.

Якщо їхати громадським транспортом, тоді спершу вам треба дістатися Чернігова. Потягом чи автобусом — обирайте самі, що вам краще підходить. Далі вам потрібно сісти на електричку у Чернігові та їхати до станції Грибова Рудня. Звідти доведеться йти пішки близько кілометра, однак вас буде оточувати красивий сосновий ліс.

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