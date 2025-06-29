Дика перлина Одещини: як дістатися до озера Кагул — ідеального місця для рибалок і відпочинку в палатках

Якщо хочете втекти від цивілізації — вам точно сюди!

Походження озера Кагул достеменно невідоме. Навколишній ландшафт — це типова степова зона, багата на очерети та іншу рослинність. Улітку тут спекотно, але можна знайти затінки для відпочинку і насолоди тишею. Озеро багате на рибу, тому рибалки часто обирають саме Кагул для свого "дикого" хобі. Після Криму — це найпівденніша точка на карті України.

Кагул розташоване в низовині Дунаю на території Ренійського району Одеської області (на схід від міста Рені). Його природна краса приваблює як українських мандрівників, так і туристів з інших країн.

7 метрів глибини

Озеро Кагул — заплавне, пов’язане протоками з озером Картал і Дунаєм. Від основного річища Дунаю його відділяє дамба, яка регулює рівень води. Площа водойми змінюється залежно від сезону й коливається в межах 80-90 км², а максимальна глибина сягає 7 метрів. У літній період вода може прогріватися до +30°C, а взимку озеро покривається кригою. Північне узбережжя Кагулу має горбистий рельєф, тоді як південне — низинне та заболочене, вкрите густими заростями очерету.

Озеро Кагул Озеро Кагул Озеро Кагул

Як відпочити на озері Кагул

Інфраструктура на озері практично відсутня — тут немає кафе, вбиралень чи розваг. Але саме це і є головною привабливістю Кагула: дика природа, спокій і відсутність міського шуму. Це чудове місце для наметового відпочинку, пікніків і приготування їжі на багатті. Для рибалок озеро стане справжньою знахідкою.

Зупинитися можна в місті Рені, що розташоване приблизно за 30 км від озера. Їжу доведеться брати з собою, придбати заздалегідь або приготувати на багатті — наприклад, засмажити щойно впійманого сома. У селі Нагірне, що розташоване на берегу Кагули, є магазини й навіть кілька кафе, тож при потребі можна щось докупити.

Як дістатися озера Кагул

З Одеси до озера можна дістатися автодорогою М15 (Е87), якою легко доїхати до південного берега — відстань становить близько 300 км, зокрема до села Виноградівка. Щоб під’їхати безпосередньо до озера, потрібно в селищі Орлівка (приблизно за 1 км на південний схід від озера) звернути на трасу Т1629, що проходить уздовж берегової лінії до села Нагірне. Найзручніше добиратися власним транспортом, скориставшись навігатором. Також можна дістатися з Одеси залізницею, а далі — на приміських або рейсових автобусах до Кагула.

Де знаходиться озеро Кагул. Фото: Google Maps

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