Цей простий трюк без хімії і пестицидів захистить помідори від фітофтори: що потрібно зробити

Є простий лайфхак, який допоможе вберегти помідори на городі від фітофтори

Багато дачників та городників, які вирощують помідори, точно стикалися з такою проблемою, як фітофтора. Це хвороба, яка вражає томати, роблячи плоди жовтими, потрісканими та швидко гниючими. Однак є способи, як боротися із цією проблемою.

"Телеграф" розповість про простий трюк, який без хімії та пестицидів попередить появу та розповсюдження фітофтори на грядках з помідорами.

Як боротися із фітофторою у томатів?

Вирощування помідорів у відкритому ґрунті робить їх більш уразливими до фітофторозу, особливо у теплих та вологих умовах, пише Express. Серед перших ознак фітофтори — темні вдавлені плями і тріщини на плодах, що дозрівають. Типовими симптомами також є коричневе листя, стебла та в’янення всієї рослини.

Хвороба може переходити від одного плода до іншого і так по всій рослині. Більше того, якщо нічого не зробити, то фітофтора поширюватиметься по всій грядці з томатами.

Попередити цю ситуацію та не дати помідорам заразитися фітофторозом можна. У цьому вам допоможе простий трюк – мульчування ґрунту навколо рослин помідорів. Це допоможе підтримувати комфортну температуру біля коренів томатів і перешкоджати висиханню, а також попередить поширення фітофторозу під час поливу.

Справа в тому, що під час поливу грядок з помідорами, патогени фітофтори, що знаходяться у ґрунті, можуть потрапити на рослину. А мульча в такому разі стає природним бар'єром між ґрунтом та рослиною, запобігаючи цьому. До речі, експерти з садівництва радять вибирати для помідорів мульчування із соломи, тирси або скошеної трави.

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