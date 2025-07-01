Один із найтаємніших об’єктів СРСР: як виглядає "Сталінське метро" і чому його не добудували

Для будівництва було залучено близько 12 тисяч осіб

Офіційно київське метро, відоме своєю легендарною "станцією-примарою", відкрилося 1960 року. Але ще до війни у столиці велося будівництво таємного об’єкта, який почали називати "Сталінське метро", оскільки його ініціатором став радянський диктатор.

"Телеграф" вирішив з’ясувати, що залишилося від секретного проєкту, і з якою метою Сталін будував тунелі під Києвом. Ми дізналися деякі цікаві факти.

"Сталінське метро" — що відомо про його будівництво

Радянська влада, готуючись до можливої війни, у 1938 році розпочала будівництво секретного та масштабного об’єкта — "Сталінського метро" у Києві, яке тоді називали "№1 НКПС". Проєкт було розроблено за наказом Йосипа Сталіна.

"Сталінське метро" почали будувати 1938 року, Фото: ЦДАГО/reibert/81412

Його ідея полягала в тому, щоб створити два підземні залізничні переходи під Дніпром, щоб з’єднати два береги Києва, оскільки мости були легкою метою для ворожої авіації. Підземні тунелі хотіли використовувати для непомітного переправлення військової техніки, продовольства та особового складу.

Як будували "Сталінське метро", Фото: ЦДАГО/reibert/81412

Відомо, що цей об’єкт кінця 1930-х був суворо засекречений. Для його будівництва залучити близько 20 тисяч працівників, і кожен проходив перевірку та підписував документ про нерозголошення. Проєктувальники хотіли зробити Північний та Південний тунелі. Північний мав перетинати річку в районі Оболоні, а Південний — проходити від острова Жукова до Осокорків.

Наземна частина "Сталінське метро" на Жуковому острові

Першим етапом будівництва стала споруда гігантських кесонів, один із них є місцевою пам’яткою на Оболоні. Висота кесона становить 17 метрів, а довжина – 52 метри. Ця бетонна конструкція повинна була поміщатись під воду або під ґрунт на велику глибину, щоб утворити підземну камеру.

Кесон на Оболоні

У 1941 році було завершено лише 10% робіт, зокрема збудували електростанцію біля залізничного вокзалу, яка мала забезпечити електрикою майбутній підземний комплекс. Вона й досі функціонує.

Секретний тунель

Що залишилось від "Сталінського метро"?

Залишки тунелів можна побачити на Оболоні у парку "Наталка", а також на дачному масиві Осокорки, але наймасштабніша частина "Сталінського метро" залишається на Жуковому острові. Знайти тунель не складно, вхід до нього затоплено, а стіни обросли величезним шаром моху та розмальовані графіті.

Частина тунелю на Оболоні

Бетонна частина тунелю на Осокорках

Неподалік острова є наземна залізобетонна труба тунелю, довжиною близько 700 метрів. Перша його частина знаходиться над водою, а друга, навпаки, майже повністю пішла під воду. Навколо ліс, житлових будинків там немає.

"Сталінське метро" мало з’єднати два береги Києва

Вхід у тунель "Сталінське метро" затоплено

Коли почалася Друга світова війна, тунелі не були готові до експлуатації. Будівництво "Сталінського метро" відновили лише 1944 року, коли звільнили Київ, але проєкт уже не здавався таким масштабним і доцільним як раніше, тому 1949 року його повністю закрили.

Що залишилося від "Сталінського метро"

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