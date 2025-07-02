Входил в список самых богатых украинцев: как выглядит единственный сын Леонида Кравчука и что о нем известно

Сын покойного политика держится в стороне от публики

Первый президент Украины Леонид Кравчук, отошедший в засветы в 2022 году, редко говорил о своей семье. Так у политика осталась жена, с которой у него был сын Александр. Мужчина не тяготеет к публичности, поэтому вообще не появляется под прицелом камер.

"Телеграф" выяснил, что известно о единственном сыне первого президента Украины и чем он занимался.

Что известно о сыне Леонида Кравчука

Политик состоял в браке с супругой Антониной Мишуриной. В 1959 году она родила сына, которого назвали Александром. В сети нет информации, где он получал образование. Однако известно, что впоследствии Александр создал компанию "Нафком-Агро". Она была одним из крупнейших землевладельцев Украины. Предприятие арендовало около 200 тысяч гектаров сельскохозяйственных угодий в Винницкой, Черниговской, Полтавской и Сумской областях.

Александр Кравчук, фото из сети

Сын Кравчука был президентом футбольного клуба "Нафком". Однако в 2009 году мужчина продал его за одну гривну. Также Александр входил в рейтинг "200 самых богатых украинцев" благодаря прибыльному аграрному бизнесу. Тогда его состояние насчитывало 50 миллионов долларов. В этом рейтинге он занимал 116 место в 2011 году, а через 3 года — 167-е.

Александр практически вообще не посещал публичных мер. Известно, что он женат на Елене, с которой имеет двоих детей — Марию и Андрея. В сети есть всего два фото Кравчука-младшего: одно — из досье, а другое — с отцом, матерью, женой и детьми. В 2005 году Александр стал дедушкой – у него родилась внучка.

Александр с семьей, фото из сети

Известно, что жена Александра работала в Киевском национальном университете, сын Андрей – в рекламном агентстве. Дочь Мария училась в Киевском национальном университете.

В последние годы о сыне Кравчука нет упоминаний в медиа. Вероятно, мужчина не хочет, чтобы его жизнь обсуждали.

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