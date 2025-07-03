Ніколи не купуйте. Який кисломолочний сир небезпечний

Жирність кисломолочного сиру свідчить лише про його поживність, а не якість

Купувати будь-які молочні та кисломолочні продукти влітку на ринку чи у бабусь доволі ризиково, особливо в сильну спеку. Адже будь-яка молочна продукція має зберігатись у холодильниках за сталої температури.

"Телеграф" розповість, як визначати свіжість кисломолочного сиру та де його краще купувати. Зауважимо, що жирність кисломолочного сиру свідчить лише про його поживність, а не якість.

Як визначити свіжість кисломолочного сиру

Кисломолочний сир — це продукт молочнокислого бродіння, з якого видалена сироватка. Його продають у магазинах в різних формах: у брикетах, розсипний чи у вигляді пасти. Однак визначити його свіжість доволі не складно. Насамперед слід перевірити дату виготовлення та строк придатності, якщо вони викликають питання, такий товар краще не купувати.

Якщо ж ви хочете перевірити свіжість кисломолочного продукту на ринку чи вдома, звертайте увагу на колір, запах, консистенцію.

Критерії свіжості кисломолочного сиру

Колір сиру зазвичай білій, схожий на молоко. Поява жовтизни може свідчити про його протермінування та псування. Рожевий відтінок — наявність крові у молоці, а зелений — поїдання гірких рослин, як-от полин.

сиру зазвичай білій, схожий на молоко. Поява жовтизни може свідчити про його протермінування та псування. Рожевий відтінок — наявність крові у молоці, а зелений — поїдання гірких рослин, як-от полин. Запах — сир має приємний молочний запах, без різкості чи надмірної солодкості. Додаткові домішки у запаху свідчать або про неправильне зберігання, або про його псування.

— сир має приємний молочний запах, без різкості чи надмірної солодкості. Додаткові домішки у запаху свідчать або про неправильне зберігання, або про його псування. Консистенція — залежно від виду кисломолочний сир може бути розсипчастий, грудочками чи пастоподібний. Однак він не повинен бути занадто рідким чи з великою кількістю сироватки.

Зауважимо, що перевірити свіжість кисломолочного сиру можна вдома за допомогою оцту. Для цього на грудочку продукту слід капнути трохи оцту, якщо запах не зміниться, кисломолочний сир свіжий.

Окрім цього, крапнувши на продукт йод, можна визначити наявність домішок чи фальсифікацію. Якщо утворився фіолетовий чи синій колір, у кисломолочний сир додавали крохмаль, якщо коричневий — продукт свіжий.

Перевірка кисломолочного сиру йодом

Де краще купувати кисломолочний сир

Його слід купувати тільки у супермаркетах, магазинах чи сертифікованих продавців. Продукція тваринного походження може бути небезпечна, адже є джерелом багатьох інфекційних хвороб. Купування молочки у бабусь чи на стихійних ринках небезпечне, бо тварини у таких господарствах не проходять перевірки, не вакцинуються тощо.

Дітям та вагітним жінкам не можна вживати молочні продукти сумнівної якості навіть у вигляді випічки. Особливо, якщо їх придбали у сильну спеку і вони зберігались не в холодильнику.

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