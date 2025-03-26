"Проштовхнула" його у Раду, а він став головним прогульником: як виглядає чоловік екснардепа Королевської і де він зараз

Солод пройшов у парламент, але регулярно прогулював засідання

Скандальна екснардеп Наталія Королевська разом із сім’єю до початку повномасштабної війни втекла з України. Але свого часу вона, як і її чоловік Юрій Солод, входили до складу проросійської партії "Опозиційна платформа – За життя" (ОПЗЖ) та були фігурантами багатьох скандалів.

"Телеграф" вирішив з’ясувати, як виглядає чоловік одіозної Наталії Королевської і що про нього відомо. Ми дізналися деякі факти їхнього знайомства.

Юрій Солод — що відомо про чоловіка екснардепа Наталії Королевської

Народний депутат VIII та IX скликання Юрій Солод народився у 1972 році у селищі Червоний Кут (Луганської області). Після здобуття вищої освіти, невідомо чим займався політичний діяч, за наявними даними, його сім’я займалася металобрухтним бізнесом, який, ймовірно, він перейняв.

Юрій Солод займався бізнесом

Тоді Юрій Солод був серйозним конкурентом своєї майбутньої дружини Наталії Королевської, яка займалася аналогічним бізнесом. Цікаво, що свого обранця жінка ненавиділа до першої зустрічі. Королевська злилася на Юрія за те, що він зривав контракти з її фірмою та ігнорував її прохання про зустріч.

Наталія Королевська та її чоловік були конкурентами

Але їхнє знайомство все одно сталося, тільки проходило не в ділових рамках. Королівська познайомилася з Юрієм на шляху на Кіпр. Вони вилетіли одним літаком з Луганська, а після прильоту на курорт компанія-організатор туру надала їм один на двох трансфер до готелю. Жили вони у різних готелях, але за рік вже стали офіційно чоловіком та дружиною.

Наталія Королевська зі своїм чоловіком Юрієм

У 2000 році пара об’єднала свої зусилля та створила компанію "Укрспецмет", яка приносила їм високий дохід. Також Королівська подарувала Юрію трьох синів, а у 2017 році вони удочерили дівчинку зі Слов’янська.

Наталія Королевська виховує із чоловіком чотирьох дітей

Що відомо про політичну діяльність Юрія Солода і де він зараз

У 2014 році Юрій Солод вирішив розпочати політичну кар’єру і в цьому йому допомогла дружина Наталія Королевська, яка його буквально "проштовхнула" до парламенту України. Спочатку вона взяла його помічником на громадських засадах, потім використала свої зв’язки та вплив, щоб забезпечити йому перемогу на виборчому окрузі. Щоправда, потім його звинуватили у підкупі виборців на виборах.

Юрій Солод був депутатом від "ОПЗЖ"

Юрій потрапив до Верховної Ради від "Опоблоку", а потім перейшов до проросійської партії "ОПЗЖ" і вже від неї у 2019 році став народним депутатом. Проте засідання парламенту він не відвідував і не голосував місяцями, і згідно з рейтингом "Чесно" був одним із головних прогульників.

Юрій Солод був одним із головних прогульників Ради

А в січні 2023 року Наталія Могилевська та її чоловік Юрій Солод склали депутатські мандати та з чотирма дітьми перебралися до ОАЕ, де вже отримали посвідку на проживання. Згідно з декларацією, у 2023 році Юрій Солод придбав три автомобілі загальною вартістю понад 5 мільйонів гривень.

Скандальна Королевська та її чоловік стали фігурантами розслідування "Батальйон Дубай" журналістів видання "Українська правда". Вони з’ясували, що колишні народні депутати живуть у Address Beach Resort та купили у Дубаї нерухомість на 10 мільйонів доларів.

Наталія Королевська та Юрій Солод втекли до ОАЕ

Востаннє Наталю Королевську та її чоловіка бачили у Дубаї, коли вони приїхали до одного з ресторанів на святкування дня народження матері свого колеги від "ОПЗЖ" Вадима Столара.

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